Detenidos dos hombres por acosar y amenazar a Ione Belarra por redes sociales

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, este lunes.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Toledo y Xirivella (Valencia) por acosar y amenazar a la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belara, por redes sociales, según fuentes policiales. Las amenazas contra Belarra se produjeron mediante mensajes privados enviados a través de Instagram.

El detenido en Toledo es un hombre español de 49 años y con antecedentes policiales, mientras que el arrestado en Xirivella tiene 30 años y no le constan antecedentes. La parlamentaria denunció que uno de ellos le había remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante.

La investigación, realizada por la Brigada Provincial de Información de Madrid, ha permitido identificar a los presuntos autores y detenerles. Para esta actuación, hna contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Toledo de Valencia, y con la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Xirivella.

Belarra es la segunda dirigente del partido acosada en los últimos días. El domingo pasado, la exministra de Igualdad y eurodiputada, Irene Montero, denunció haber recibido amenazas de muerte por parte del grupo 764, una organización neonazi considerada terrorista por el Departamento de Justicia de EE UU y el FBI. Los mensajes llegaron a través de un correo electrónico a varias instituciones y fue la policía quien advirtió a la número dos de Podemos el sábado. Montero reclamó protección al Ministerio del Interior. “Si pretenden alejarnos del espacio público, no lo van a conseguir”, aseguró el lunes la exministra a EL PAÍS ante la campaña de acoso contra mujeres que se ponen en la primera línea de la política.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve.]