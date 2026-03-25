Trinidad fue a visitar a su marido a la cárcel, un guardia le dio una palmada, ella respondió y acabó fusilada por el franquismo

Trinidad Garrigues Ortí tenía 35 años y tres hijos cuando fue a visitar a su marido, Francisco Escorihuela Llorca, que estaba encarcelado en la Torre de Torrent (Valencia) en 1939. Probablemente, le fue a llevar algo de comida, como era habitual en aquellas circuntancias, o simplemente, fue a ver cómo estaba, no está claro. El caso es que tuvo un incidente con el soldado que estaba de guardia del calabozo. Él le pegó una palmada y ella le respondió con una bofetada, o algo por el estilo. Se ignoran los detalles exactos. Sin embargo, Trinidad, sin antecedes ni intereses políticos conocidos, fue detenida, encerrada en la cárcel de mujeres de Valencia, sometida a un juicio sumarísimo y fusilada por el regimen franquista el 17 de agosto de 1939 en el conocido como “paredón de España”, en Paterna, donde la dictadura mató a 2.238 personas, tras el fin de la Guerra Civil el 1 de abril de aquel año, y las arrojó a fosas comunes.

El nombre de Trinidad aparecía en algún listado de fusilados, pero había pasado desapercibido hasta que un grupo de mujeres integrantes de la nueva asociación Un Torrent en dones se puso a investigar. Hablaron con descendientes de represaliados, con expertos memorialistas, revisaron los registros civiles en Torrent y Paterna, los censos, los archivos parroquiales y del Ministerio del Interior y, finalmente, lograron reconstruir buena parte de la trayectoria y el árbol genealógico de la vecina de la ciudad distante 11 kilómetros de Valencia, con una población de 87.000 habitantes También localizaron a algunos de sus familiares.

Dos nietas y tres nietos residen actualmente en Torrent y en las poblaciones cercanas d Aldaia y Riba-roja. Algunos de ellos también desconocía la historia de su familiar. Trinidad Mateu Escorihuela, nieta de la fusilada, manifestó hace unos días a la asociación feminista que se puso en contacto con ella: “Mi madre sufrió mucho y siempre ha estado un poco triste. Se le notaba en los ojos. Nunca nos lo contó a nosotros, lo tenía callado. Pero cuando enfermó, un día me contó que su madre fue a llevar comida a su marido, que estaba encerrado en la Torre de Torrent y un soldado le dio una palmada, y ella le respondió con otra bofetada, por lo que la fusilaron”, explica .“No teníamos conocimiento de algunos actos, ni siquiera de la historia y nos hemos enterado gracias al trabajo que ha realizado Un Torrent de Dones, al que queremos agradecer este rescate de información”, añade Gaspar Mateu Escorihuela, otro de los nietos de Trinidad.

Trinidad y Gaspar Mateu Escorihuela, nietos de la represaliada, con sus hijos y la mujer de Gaspar, en una imagen de Un Torrent de dones

“Ha sido una investigación sin descanso que todavía continúa abierta para sacar del olvido a esta mujer torrentina a la que la dictadura segó la vida de una manera totalmente injusta. Una mujer a la que la historia ha silenciado y que merece ser rescatada del ostracismo y reconocida”, señala la presidenta del colectivo, Mariví Andreu, en una nota.

Torrent de dones es una asociación feminista que surgió de la vigilia de un grupo de mujeres por las víctimas de violencia machista el pasado año. “Nuestro propósito es trabajar por la igualdad y poner en valor la labor de las mujeres de Torrent, en su faceta profesional, pública, cualquiera de ellas. en este contexto, decidimos realizar una programa para este 14 de abril [día que se proclamó la Segunda República en España en 1931] de memoria histórica, enfocada en las mujeres y la represión. Y así empezó nuestra investigación”, explica a este periódico Laura Sena, directora de la asociación y periodista.

Las integrantes de Un Torrent de Dones se reunieron con los nietos Trinidad y Gaspar Mateu Escorihuela y los visitaron en Torrent, donde se hallaba la casa familiar, en la calle Toledo, además de conversar con ellos sobre la vida de su abuela y sobre el acto de homenaje que se prepara para el 17 de abril en el Museu de l’Horta Sud. Se espera la presencia de representantes de la tercera y cuarta generación de la familia. Una parte de los descendientes no ha mostrado interés por el pasado familiar.

Trinidad Garrigues Ortí fue una de las 19 mujeres entre las 2.238 personas a las que el franquismo arrebató la vida en el Terrer de Paterna, según las diversas investigaciones que se han realizado por parte de especialistas en memoria histórica y colectivos de familiares de las víctimas, apunta Un Torrent de dones, en un nota informativa.

“Creemos que merece la pena conocer la historia de Trinidad y, desde luego, que ella se merece que se le ponga cara y el homenaje de su pueblo, después de tanto tiempo silenciada y de ser víctima de una injusticia tan brutal”, afirma Laura Sena.