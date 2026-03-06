Una jueza deniega una orden de alejamiento solicitada por Sarah Santaolalla contra el ultra Vito Quiles

La magistrada Sonia Agudo denegó este jueves una orden de alejamiento solicitada por la tertuliana Sarah Santaolalla contra el agitador ultra Vito Quiles. La jueza considera que no ha “resultado acreditada” la existencia de un “riesgo objetivo que justifique” en estos momentos “la adopción de una medida” cautelar “tan grave y restrictiva de derechos”. La instructora adopta esta decisión después de que Santaolalla denunciase al extremista por acoso y lesiones a raíz de que, según relató, sufriese el pasado lunes una “agresión física” de Quiles y sus “matones” al salir del Senado.

El incidente ocurrió sobre las 19.00 del pasado 2 de marzo en la madrileña plaza de la Marina Española, junto a la Cámara alta. Santaolalla detalló que, cuando se encontraba dentro del Senado, Quiles ya “estuvo increpándola e insultándola”; pero que, una vez salió del edificio, este se abalanzó sobre ella y la golpeó, antes de que llegase una “avalancha”. La jueza especifica que la tertuliana explica que el agitador la “empuja con un brazo”, “la pisa” y “la empuja contra el coche”. Además, según insistió ante la magistrada, estos “hechos no son aislados” y sufre un “acoso y hostigamiento” por parte del ultraderechista, por lo que ha presentado otras dos denuncias anteriores contra él en enero y febrero.

La tercera denuncia cayó este jueves en manos de la magistrada Sonia Agudo, que estaba de guardia. En su escrito, la analista política pedía que, antes de entrar al fondo del asunto, se estudiara imponer como medida cautelar una orden de alejamiento a Quiles. Por ello, tras abrir el procedimiento contra el ultra, convocó el mismo jueves a las partes para tomar declaración a ambos. La tertuliana insistió entonces en la agresión. Mientras que el extremista la negó ante la jueza y, a su vez, se presentó él como la víctima: dijo que recibió un “puñetazo en el estómago” y que su única intención es “la información periodística”.

La defensa aportó, además, un vídeo grabado y editado por Quiles, que subió a sus redes sociales. “[En este] no se aprecia agresión alguna, y ni siquiera se ve que él mismo se aproxima a Santaolalla”, escribe la jueza en la resolución que deniega la orden de alejamiento; antes de admitir que también “es cierto” que esas imágenes está cortadas y no recogen “el momento” en que la tertuliana sale del Senado, sino que “directamente se ve cómo el investigado es apartado físicamente del lugar, incluso de forma violenta”.

Al denegar la medida cautelar, la magistrada valora que la denunciante no ha presentado los “supuestos vídeos de la agresión”. También argumenta que, aunque pueda haberse cometido un “delito leve de maltrato o delito de lesiones”, un informe médico no ha podido relacionar que Santaolalla “sufriese lesiones” derivadas de los “supuestos hechos” atribuidos a Quiles. La jueza, que llega a calificar al agitador como “periodista”, expone igualmente que la tertuliana no ha aportado “pruebas” del acoso y hostigamiento del ultraderechista.

Quiles y Santaolalla reaccionan en la red social X

Tras conocerse la decisión de la magistrada de denegar la orden de alejamiento, que no implica el cierre de la investigación judicial contra Quiles, el agitador ultra lanzó un mensaje en la red social X (antiguo Twitter) para celebrarlo: “¡He ganado!”, ha dicho. Santaolalla ha reaccionado con otro texto: “No, no ha ganado nada. Una vez más: es un bulero profesional y vive de esto. Ni siquiera se ha iniciado el procedimiento [...] Ayer, [en referencia al jueves], a última hora, se nos avisó de una declaración urgente para valorar medidas cautelares por la agresión que sufrimos este lunes: no se ha negado la agresión; no se cuestiona el acoso que llevo sufriendo y sufro por parte de este energúmeno; y no se nos permitió mencionar episodios anteriores para dar contexto”.

El PSOE anunció el martes que también había acudido a una comisaría a denunciar la “agresión” a Santaolalla, ya que varios cargos socialistas fueron testigos. El portavoz del partido en la Cámara alta, Juan Espadas, subrayó que una docena de parlamentarias de la formación presenciaron cómo Santaolalla, invitada a un acto sobre Bulos, desinformación y violencia digital, resultó acosada “con empellones y empujones en una clara agresión física”, en la que “se puso en peligro su integridad personal”. En esa línea, todos los senadores del PSOE, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís se ausentaron el miércoles del pleno para leer una declaración institucional contra Quiles.

Quiles se presentó a las elecciones europeas de 2024 en la lista del extremista Luis Pérez, alias Alvise, investigado en varias causas por el Tribunal Supremo. El eurodiputado y líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF) le pagó 13.140 euros en plena gira del activista ultra por universidades públicas de toda España.