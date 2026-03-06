Los exjefes del CNI y la Policía Nacional se contradicen sobre el comisario Villarejo

El general Sanz Roldán desvincula al policía de los servicios secretos y niega que pidiese su cese, como ha asegurado Pino en la Audiencia

El general Félix Sanz Roldán y el comisario Eugenio Pino, quienes fueran máximos responsables del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y de la Policía Nacional respectivamente, han ofrecido este jueves a la Audiencia Nacional dos versiones opuestas sobre José Manuel Villarejo, epicentro de una macrocausa de corrupción (por la que acumula ya dos condenas a 16 años de prisión). Durante sus declaraciones como testigos en el juicio del llamado caso Dina, los dos antiguos mandos se han contradicho sobre los supuestos vínculos que el agente mantuvo con los servicios de espionaje. Según ha afirmado Pino, que colocó durante años bajo su paraguas a Villarejo, este tejió una “relación” constante con el CNI, con el que colaboraba. Pero Sanz Roldán ha respondido que este antiguo policía nunca trabajó para ellos.

Las supuestas conexiones entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y los servicios de inteligencia españoles sobrevuelan esta instrucción judicial desde hace años. Villarejo asegura que cooperaba habitualmente con el CNI; pero que, debido a que se enfrentó al general, se urdió una operación de Estado para hacerle caer y encausarle en los tribunales. Sin embargo, Sanz Roldán lo niega.

En esa línea, el exjefe de los espías ha aseverado este jueves a los magistrados de la Audiencia Nacional que nunca ha tenido una “enemistad” manifiesta contra Villarejo. Aunque, según ha admitido, sí lo consideraba un peligro.

—¿Usted iba diciendo que el Estado acababa con Villarejo o Villarejo acababa con el Estado? —le ha preguntado el abogado del comisario a Sanz Roldán durante el juicio del caso Dina.

—No soy consciente de haber dicho eso, aunque es bastante probable que lo pensé —ha contestado el testigo.

Pero, apenas unos minutos antes de que declarase el exresponsable del CNI, Pino ha ofrecido al tribunal una versión distinta. El exjefe de la Policía Nacional, que fue director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo entre 2012 y 2016 (con el Gobierno de Mariano Rajoy), apuntó que Sanz Roldán mantenía tan mala relación con Villarejo que llegó a pedirle “en dos o tres ocasiones” que lo cesara. El general, en cambio, ha aseverado que eso no es cierto y ha incidido en que Villarejo no ha tenido “ninguna” relación laboral o administrativa con el CNI.

A Pino se le considera el muñidor de la policía patriótica, el grupo de agentes que operó contra adversarios del PP en época de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior y en el que también se sitúa a Villarejo. El antiguo DAO ya fue condenado a un año de cárcel por maniobrar contra la familia del expresidente catalán Jordi Pujol; y, además, se enfrenta a otra petición de la Fiscalía de 15 años de prisión por “planificar” la Operación Kitchen, la trama de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas.

Félix Sanz Roldán ocupó el puesto de director del CNI desde 2009 a 2019, con los Ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. El exjefe de los espías denunció a Villarejo por injurias, pero fue absuelto hace un lustro.