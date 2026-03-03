La doctora Pinto renuncia a recurrir la absolución de López Madrid por contratar a Villarejo para hostigarla

La doctora Elisa Pinto renuncia a recurrir la decisión de la Audiencia Nacional de absolver a Javier López Madrid, exconsejero de OHL y yerno del fallecido Juan Miguel Villar Mir, por contratar supuestamente en 2013 al comisario José Manuel Villarejo para hostigarla. Así lo confirman fuentes del entorno de la dermatóloga, que reclamó seis años de cárcel para el empresario y el policía jubilado durante el juicio, celebrado en enero. Tras la vista oral, el tribunal emitió en febrero su sentencia, que descartó condenar a ambos al concluir que no existían pruebas suficientes contra ellos, pese a que sí se declaró probado que los dos mantuvieron “contacto” en esa época y que, incluso, un socio del policía acompañó al directivo al centro de trabajo de Pinto para presionarla.

La resolución de la Audiencia Nacional ha supuesto un jarro de agua fría para la doctora Pinto, que mantiene desde hace años un intenso enfrentamiento contra López Madrid y Villarejo. La dermatóloga tiene muy complicado levantar la acusación contra los dos por el delito de cohecho juzgado en este tribunal especial, ya que la Fiscalía Anticorrupción también pidió la absolución en el proceso. Además, durante la vista, la Policía señaló que no había encontrado material que demostrase la contratación.

Sin embargo, a Pinto le queda todavía otra baza. Su batalla judicial contra el exdirectivo de OHL y el comisario quedó dividida en dos. Por un lado, la Audiencia Nacional se centró en el supuesto delito de cohecho: es decir, en la contratación del policía por parte del empresario para actuar contra la doctora —que ha acabado con la absolución—. Pero existe otra causa en los tribunales de Madrid, que aún está pendiente de juicio y que abordará el supuesto hostigamiento en sí (las presuntas amenazas, coacciones e, incluso, el apuñalamiento de la mujer). En este segundo procedimiento, la dermatóloga sí tiene de su lado a la Fiscalía, que pide 13 años de cárcel para López Madrid y para Villarejo.

La Audiencia Nacional descartó condenar al exconsejero de OHL y al comisario por el delito de cohecho. En su fallo, fechado el pasado febrero, los magistrados explicaron que no se había probado, “con la rigurosidad que el proceso penal requiere”, que López Madrid llegase a contratar a Villarejo para hostigar a la doctora, ni que el policía (o su grupo de empresas ) “recibiera o solicitara” un ”pago” a cambio. En la vista, la Unidad de Asuntos Internos del cuerpo admitió que no había encontrado documentos que avalasen los “pagos” de esa “posible contratación”, aunque sí localizaron “audios, documentos y anotaciones manuscritas” que apuntaban hacia la existencia de un posible encargo.

Durante sus interrogatorios, López Madrid y Villarejo admitieron que contactaron en 2013. Pero ambos rechazaron cualquier contratación. El empresario dijo que acudió al comisario a propuesta de un amigo porque estaba sufriendo una campaña de acoso telefónico (que atribuyó a Pinto); pero añadió que nunca llegó a hacerse con sus servicios: “No entregué ni un euro a Villarejo [...] Yo no le encargué nada al señor Villarejo”, aseveró. En cambio, Pinto narró al tribunal que el directivo se lo llegó a confesar: “Me dijo que había contratado a Villarejo, que era experto en hacer coartadas y que podía hacer que cualquier denuncia que yo le pusiera quedase sepultada”.