La Audiencia Nacional absuelve a López Madrid por la supuesta contratación de Villarejo para hostigar a la doctora Elisa Pinto

La Audiencia Nacional ha absuelto al empresario Javier López Madrid, exconsejero de OHL y yerno del fallecido Juan Miguel Villar Mir, tras el juicio celebrado por contratar supuestamente en 2013 al comisario José Manuel Villarejo para hostigar a la doctora Elisa Pinto, con la que se había enemistado. El tribunal considera probado que los dos acusados mantuvieron “contacto” en esa época y que, incluso, uno de los socios del policía acompañó al directivo al centro de trabajo de la dermatóloga para presionarla. Sin embargo, los magistrados concluyen que no ha quedado acreditado que Villarejo (o su grupo de compañías) “recibiera o solicitara” un ”pago” a cambio. Por ello, los jueces absuelven a López Madrid y al comisario del delito de cohecho.

La sentencia, fechada este miércoles, incide en tres grandes puntos para tumbar la acusación ejercida por la doctora Elisa Pinto. Según el tribunal, “no se ha probado, con la rigurosidad que el proceso penal requiere”, que el exdirectivo de OHL supiera que Villarejo era entonces comisario en activo. Tampoco, que ofreciera al policía una dádiva a cambio. Ni que el agente la reclamase o la recibiese.

La Fiscalía Anticorrupción decidió, precisamente, no acusar en este juicio al considerar que no existían suficientes indicios para probar el pago. La dermatóloga sí reclamaba seis años de prisión para López Madrid y Villarejo; y cuatro años de cárcel para el abogado Rafel Redondo, el socio del comisario que acompañó al directivo al centro de trabajo de Elisa Pinto.

Esta vista oral, celebrada en enero en la Audiencia, se centró exclusivamente en el delito de cohecho: es decir, en la supuesta contratación de Villarejo por parte del empresario para actuar contra Pinto. Existe otra causa pendiente de juicio en los tribunales de Madrid, que se ha retrasado varias veces y que abordará el supuesto hostigamiento en sí (las presuntas amenazas, coacciones e, incluso, el apuñalamiento de la doctora). En ese procedimiento, la Fiscalía sí pide 13 años de cárcel para Javier López Madrid y para el antiguo policía.