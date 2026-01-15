Villarejo arremete contra la doctora Pinto y la acusa de “chantaje” a López Madrid: “Ella es una gran actriz”

A las 10.49 de este jueves, el comisario jubilado José Manuel Villarejo se ha quitado la toga de abogado que luce en el juicio que, desde el pasado lunes, celebra la Audiencia Nacional contra él y contra el empresario Javier López Madrid por un delito de cohecho. El antiguo policía, que se autodefiende en este proceso junto a su habitual letrado (Antonio García Cabrera), se ha dirigido entonces hasta el banquillo para declarar como acusado. Llegaba así la hora de lanzarse a la ofensiva contra la doctora Elisa Pinto, que le imputa el haber sido contratado en 2013 por el exconsejero de OHL para acosarla y amenazarla. “¿Cómo la hostigué? ¿Dónde hay alguna prueba?”, ha exclamado el antiguo policía, tras considerar que todo este caso responde a un intento de “chantaje” de la dermatóloga contra López Madrid.

Durante poco más de 20 minutos y a preguntas de García Cabrera, ya que Villarejo solo ha aceptado responder a las cuestiones de su defensa y del tribunal (que no le ha hecho ninguna), el comisario jubilado se ha centrado en negar los aspectos claves que se le atribuyen: que fuese contratado por el directivo, yerno del fallecido Juan Miguel Villar Mir; que este le entregase dinero; y que, como consecuencia, se pusiese a su servicio para hostigar a la doctora, para indagar sobre ella o para intentar “manipular” las investigaciones oficiales sobre las denuncias de acoso contra el empresario. “Se ve que es una gran actriz. Yo no tengo manera de demostrar que yo no he hecho nada”, ha cargado Villarejo contra ella.

Este juicio, que la Audiencia Nacional ha previsto que se prolongue hasta la próxima semana, se centra solo en un delito de cohecho (es decir, en si el exconsejero de OHL contrató al policía para hostigar a Elisa Pinto). La doctora, que ejerce la acusación popular, pide seis años de cárcel para ambos. La Fiscalía no acusa. El ministerio público, en cambio, sí reclama 13 años de cárcel para el empresario y para Villarejo en otro juicio que tiene que celebrarse en los tribunales de Madrid por el supuesto hostigamiento en sí mismo (presuntas amenazas, coacciones y el apuñalamiento de la dermatóloga).

Durante su interrogatorio, el antiguo comisario ha relatado, en línea con la versión de López Madrid, que lo conoció en el verano de 2013 a través de Donato González, presidente en España del grupo Société Générale, con quien compartía despacho en la Torre Picasso, donde el policía había fijado la sede de su grupo empresarial, Cenyt. “Yo tenía mucha relación con Donato porque después de muchos años... Bueno, él tenía problemas de enfermedad graves y venía a llorarme... Y me dijo que había un amigo suyo que tenía problemas y que quería que yo lo oyera. Y así me presentó a López Madrid”, ha aseverado Villarejo —López Madrid aseguró el lunes que acudió a él porque sufría un acoso telefónico, que achacó a la doctora—.

—¿Donato conocía que usted era comisario?— ha insistido el abogado del policía, poniendo el foco en una cuestión clave para tratar de tumbar el delito de cohecho a un funcionario.

—En absoluto. No tenía ni idea de mi condición, de que yo estaba en activo— ha expuesto el antiguo agente.

En esa línea, Villarejo ha reiterado al tribunal que “jamás ha visto” a Elisa Pinto y que solo se ha cruzado con ella una vez, cuando le “citaron en un juzgado para intentar” sacarle una foto: “Ella estaba en un rincón con una periodista. Denuncié que utilizaran esta artimaña”. También ha dicho que él y Cenyt “nunca” fueron contratados por López Madrid: “Y espero que algún día se pueda acreditar. Es terrible y maquiavélico tener que demostrar algo que no ha existido. Tengo una impotencia y una rabia absoluta”.

La defensa se ha aferrado al testimonio del inspector jefe de la Policía identificado con el número 111.470, que encabezó las pesquisas contra la trama, que explicó el martes al tribunal que no llegaron a encontrar documentos que avalen los “pagos” de esa “posible contratación”. En su opinión, el indicio más importante que hallaron fue una anotación en una agenda de Villarejo que reza: “Entrega 10 a cuenta”. Pero, según remachó, él solía percibir cantidades más altas. A ese aspecto se ha agarrado el acusado este jueves: “Me hubiera parecido ofensivo que me ofrecieran 10.000 euros de provisión de fondos”, ha dicho el comisario.

La acusación ya señaló que, si López Madrid y el policía no se conocían de nada y no hubo una contratación, como ambos repiten, cómo es posible que establecieran un contacto fluido en los meses posteriores y se cruzaran decenas de llamadas. Y cómo, además, el socio de Villarejo (Rafael Redondo) acompañó al exconsejero de OHL a ver a la doctora Pinto para decirle que lo dejara en paz. Villarejo ha contestado este jueves que el directivo era muy “pesado” y que trataba de contactar habitualmente con él por teléfono o acudiendo a su despacho: “Yo entiendo que estaba muy mal. Me usó como psiquiatra y se ahorró los honorarios”.

“Cuando López Madrid me contó la historia, me pareció la típica relación sentimental que se había roto y una persona no lo aceptaba. Al final le dije: ‘no te queda otra solución que denunciarla o volver con ella. Y esa fue mi aportación”, ha minimizado el antiguo policía. “A mí no entregó 10.000 euros, en absoluto. [Sobre el apunte de ‘Entrega 10 a cuenta’], Creo recordar que esta señora le había pedido [a él] una cantidad a cambio de que le dejara en paz. Y, si lo anoté, es porque me llamó la atención de que existiera ese chantaje”, ha apostillado.

—¿Se solicitó a López Madrid alguna retribución económica o beneficio?— ha vuelto a la carga García Cabrera.

—No hay rastro de nada porque nunca hubo nada [..] Lo único, el testimonio de esta señora. Si tiene conciencia, espero que algún día le pese. Los problemas que tenga con este señor, yo no tengo la culpa— ha dicho Villarejo.

El comisario jubilado ha contado como respaldo con la versión de su socio, también acusado en este juicio. Al igual que su “jefe”, ha negado que López Madrid contratase a Cenyt y le pagase. ¿Y por qué lo acompañó a ver a la doctora Pinto? “Villarejo me dijo que le acompañase para que hiciese de testigo. No iba como abogado”.