El empresario López Madrid admite que contactó con Villarejo, pero niega que lo contratase para hostigar a la doctora Elisa Pinto

El empresario Javier López Madrid, exconsejero de OHL, ha admitido que contactó con el comisario José Manuel Villarejo, pero ha rechazado que lo contratase para hostigar a la doctora Elisa Pinto. Así se ha pronunciado el directivo durante su declaración como acusado en el juicio que ha comenzado este lunes contra ambos en la Audiencia Nacional por un delito de cohecho. “No entregué ni un euro a Villarejo [...] Yo no lo encargué nada al señor Villarejo”, ha dicho tras reconocer que sí se vio con el policía tras proponérselo un amigo porque estaba sufriendo una campaña de acoso telefónico.

“A lo largo de seis u ocho meses, recibí más de 1.500 llamadas. Mi mujer otras tantas, mis hijos, otras tantas, mis amigos y las mujeres de mis amigos, otras tantas. Yo era el vórtice de todas esas llamadas y estaba en una situación de absoluta zozobra personal y familiar. Cada 10 minutos sonaba el teléfono y me decían una barbaridad, o se la decían a mi mujer, a mis hijos o a mis amigos...”, se ha defendido en la vista oral.

