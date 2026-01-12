Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
El 'caso Villarejo'

El empresario López Madrid admite que contactó con Villarejo, pero niega que lo contratase para hostigar a la doctora Elisa Pinto

El exconsejero de OHL, acusado de cohecho, se presenta como víctima de una campaña

J. J. Gálvez
J. J. Gálvez
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El empresario Javier López Madrid, exconsejero de OHL, ha admitido que contactó con el comisario José Manuel Villarejo, pero ha rechazado que lo contratase para hostigar a la doctora Elisa Pinto. Así se ha pronunciado el directivo durante su declaración como acusado en el juicio que ha comenzado este lunes contra ambos en la Audiencia Nacional por un delito de cohecho. “No entregué ni un euro a Villarejo [...] Yo no lo encargué nada al señor Villarejo”, ha dicho tras reconocer que sí se vio con el policía tras proponérselo un amigo porque estaba sufriendo una campaña de acoso telefónico.

“A lo largo de seis u ocho meses, recibí más de 1.500 llamadas. Mi mujer otras tantas, mis hijos, otras tantas, mis amigos y las mujeres de mis amigos, otras tantas. Yo era el vórtice de todas esas llamadas y estaba en una situación de absoluta zozobra personal y familiar. Cada 10 minutos sonaba el teléfono y me decían una barbaridad, o se la decían a mi mujer, a mis hijos o a mis amigos...”, se ha defendido en la vista oral.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación]

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

J. J. Gálvez
J. J. Gálvez
J. J. Gálvez - twitter
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Javier López Madrid

La Audiencia Nacional rectifica y juzgará a López Madrid por contratar a Villarejo para hostigar a la doctora Pinto

J. J. Gálvez | Madrid

Archivada la causa de López Madrid por contratar a Villarejo para hostigar a Elisa Pinto

EFE | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_