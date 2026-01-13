La Policía apunta la falta de documentos que avalen pagos de López Madrid al comisario Villarejo para hostigar a la doctora Pinto

La acusación ejercida por la doctora Elisa Pinto contra el empresario Javier López Madrid, que se sienta desde esta semana en el banquillo de la Audiencia Nacional por hacerse supuestamente con los servicios del comisario José Manuel Villarejo para hostigarla, se ha topado este martes con un escollo durante la segunda sesión del juicio. El inspector jefe de la Policía identificado con el número 111.470, que encabezó las pesquisas contra la trama, ha explicado al tribunal que no llegaron a encontrar “pagos” de esa “posible contratación”. Este detalle resulta fundamental para la tesis de las defensas, ya que en esta vista oral solo se atribuye a López Madrid y Villarejo un delito de cohecho (que el agente cobrase por el encargo) y ambos lo niegan.

El inspector jefe ha relatado que, durante sus indagaciones, hallaron indicios de que el empresario contactó con Villarejo en el verano de 2013 para una “posible contratación” de sus servicios “en relación con Elisa Pinto”. López Madrid, exconsejero de OHL y yerno del fallecido Juan Miguel Villar Mir, se encontraba enemistado con la doctora —ambos se han acusado mutuamente de acoso—. Y, según ha indicado este lunes el investigador de Asuntos Internos, ellos localizaron “audios, documentos y anotaciones manuscritas” que apuntaban hacia ese encargo. Sin embargo, según ha apostillado, no hallaron material que acreditara pagos a cambio.

La Fiscalía Anticorrupción, que no acusa en esta vista porque considera que no existen suficientes indicios de cohecho, ha ahondado en esa falta de material durante su interrogatorio al investigador. A preguntas del ministerio público, el funcionario de Asuntos Internos ha subrayado que casi todos los encargos privados que asumía Villarejo presentaban un “patrón”, que incluía la confección de una serie de documentos: “En este caso, había elementos, pero faltan otros habituales, como los presupuestos, los informes tipo que elaboraba el grupo Cenyt [la red de empresas del comisario] para los clientes [...] Tampoco encontramos una hoja de encargo, que a veces se encontraba”.

En opinión del investigador, el indicio más importante que encontraron sobre supuestos pagos fue una anotación en una agenda de Villarejo que reza: “Entrega 10 a cuenta”. Es del 4 de septiembre de 2013. “Es una fecha significativa porque los primeros contactos con López Madrid se fijan a finales de agosto de 2013”. Precisamente, el abogado de Villarejo se ha esforzado en restar valor a ese apunte: “¿Las provisiones de fondos [de encargos al comisario] solían ser más altas de 10.000 euros?“, ha preguntado el letrado. “Sí, solían ser más altas, de 40.000 euros... Hubo una que, por relación de amistad, se hizo por 20.000. Pero solían ser cantidades más altas”, ha admitido el agente de Asuntos Internos, que ha remachado que tampoco localizaron ningún “Informe Pool” —nombre con el que creen que podría haber bautizado el encargo—.

La Audiencia Nacional ha retomado este martes el juicio contra López Madrid, Villarejo y Rafael Redondo, socio del comisario. La vista, que prevé prolongarse hasta la semana próxima, arrancó este lunes con la declaración como acusado del exconsejero de OHL. El empresario admitió que contactó en agosto de 2013 con el policía, pero negó que lo hubiese contratado. “No entregué ni un euro a Villarejo [...] Yo no le encargué nada”, dijo el directivo a los jueces, cuando alegó que solo acudió a verse con él porque se lo recomendó un amigo. La abogada de Elisa Pinto, que pide seis años de prisión para el exconsejero de OHL y para Villarejo por el cohecho, cuestionó entonces su versión y puso sobre la mesa que tuvieron un fluido contacto durante los meses posteriores, ya que se cruzaron decenas de llamadas.

Esta vista de la Audiencia Nacional se centra exclusivamente en el delito de cohecho. El hostigamiento en sí (las presuntas amenazas, coacciones e, incluso, el acuchillamiento de la doctora Elisa Pinto) se enjuiciará por separado en los tribunales de Madrid. En ese segundo juicio, la Fiscalía sí acusa y pide 13 años de cárcel para el comisario y para López Madrid.