El gran apagón

La Audiencia Nacional archiva la causa sobre el gran apagón de 2025 tras no hallar indicios de “sabotaje terrorista”

El juez José Luis Calama descarta el ciberataque tras analizar una batería de informes técnicos

J. J. Gálvez
J. J. Gálvez
Madrid -
José Luis Calama, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha decretado el archivo de la investigación abierta sobre el gran apagón eléctrico ocurrido en la Península el pasado 28 de abril, al no hallar “un mínimo indicio” de que se tratase de un “sabotaje terrorista”. El magistrado, que ha mantenido las pesquisas bajo secreto durante este tiempo, adopta esta decisión tras analizar toda una batería de informes técnicos que descartan, “de forma absoluta, la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático”.

En abril de 2025, Calama abrió este sumario cuando estaba de guardia. El magistrado, responsable del Juzgado Central de Instrucción 4, explicó que la causa del masivo fallo energético era “desconocida” en ese momento, pero consideró “necesario” iniciar sus propias averiguaciones ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un ataque “ciberterrorista” contra “infraestructuras críticas españolas”.

Ahora, más de medio año después y “tras la práctica de numerosas diligencias de investigación”, el juez da carpetazo al asunto al concluir que “no se ha podido acreditar de forma mínima la existencia de un hecho con relevancia penal”. “Llegados a este punto no se deben efectuar planteamientos hipotéticos, ni seguir indagando en orden a determinar la causa generadora de los hechos una vez descartado su carácter delictivo”, remacha el magistrado instructor.

A lo largo de una resolución fechada este lunes, el juez repasa los diferentes informes recabados del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI (Centro Nacional de Inteligencia); del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE); del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe); de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC); de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional; y del Comité para el análisis de las circunstancias de la crisis de electricidad del 28 de abril. “Todos y cada uno de estos informes descartan de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático”, recalca el magistrado.

Sobre la firma

J. J. Gálvez
J. J. Gálvez
J. J. Gálvez - twitter
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
