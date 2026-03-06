Oracle planea miles de despidos por la crisis de liquidez derivada de su agresiva inversión en IA

La compañía ha sufrido un fuerte castigo en Bolsa por las dudas sobre su capacidad para afrontar sus planes

Oracle planea miles de recortes de puestos de trabajo ante la escasez de liquidez derivada de sus inversiones masivas en infraestructuras de inteligencia artificial (IA), especialmente en centros de datos. Según Bloomberg, que cita fuentes conocedoras del proceso, los despidos afectarán a las distintas divisiones de la empresa y podrían empezar a implementarse este mismo mes.

Algunos de los recortes se centrarán en categorías laborales que la empresa prevé que necesitará menos debido a la implantación de la IA. La compañía presidida por Larry Ellison contaba con aproximadamente 162.000 empleados a tiempo completo en el mundo. No es la única que ha arrancado con un proceso de recortes de plantilla con la justificación de la IA detrás. En los últimos tiempos, grandes tecnológicas como Amazon, Meta, Microsoft, Intel, Salesforce, Ebay o Block, la empresa del cofundador de Twitter, Jack Dorsey, han puesto en marcha fuertes reestructuraciones con miles de despidos, en gran medida, por el uso de la nueva tecnología en sus procesos.

Oracle es uno de los principales grupos en el segmento del cloud, en el ámbito del alquiler de capacidad informática, con una cartera de contratos superior a 500.000 millones de dólares. Entre otros clientes figura OpenAI, con 300.000 millones.

Sin embargo, este escenario de inversiones masivas ha elevado las dudas de los inversores sobre cómo será financiada tanta infraestructura digital de nuevo cuño. En diciembre, Oracle anunció que espera que los gastos de capital para el año fiscal 2026 superen en 15.000 millones de dólares los 35.000 millones estimados durante su presentación de resultados del primer trimestre. En el mercado hay mucha expectación ante la presentación de los resultados del último trimestre, que tendrá lugar este martes próximo.

Durante el pasado año, las acciones de Oracle vivieron una época de euforia, prácticamente duplicando el valor hasta septiembre, ante el crecimiento en el ámbito de la IA. La firma llegó a coquetear con la cota del billón de dólares en capitalización bursátil, convirtiendo a Larry Ellison, durante algunos días, como el hombre más rico del mundo, por delante de Elon Musk. Sin embargo, desde entonces, los títulos se han desplomado más de un 50% ante las incógnitas sobre la rentabilidad de las inversiones en los centros de datos, así como por la capacidad de algunos clientes como OpenAI de hacer frente a sus compromisos.

En febrero, Oracle anunció sus planes para captar hasta 50.000 millones de dólares, con una “combinación equilibrada de financiación mediante deuda y capital para mantener un balance general sólido con grado de inversión”, durante este año para expandir su infraestructura en la nube. Unas cifras que alimentaron la preocupación de los inversores por su creciente endeudamiento.

Pocos días después, Oracle llevó a cabo una colocación de bonos de 25.000 millones de dólares, una de las mayores emisiones de deuda corporativa de su historia.

Durante 2025, Oracle ya había realizado una emisión de bonos de 18.000 millones de dólares, una de las mayores del año en todo el mundo, gracias al interés y la demanda de los inversores. Sin embargo, su situación se ha ido deteriorando , por los fuertes compromisos de inversión en infraestructuras de IA. De hecho, los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) se encuentran en niveles máximos desde 2009, ante la preocupación de los inversores por su deuda.