Amazon anuncia otros 16.000 despidos en su segundo gran ajuste en tres meses

El grupo culpa a la fuerte contratación con la pandemia y el uso de nuevas herramientas de IA. La nueva reestructuración no afectará a las divisiones españolas

Amazon ha anunciado este miércoles la eliminación de 16.000 empleos en todo el mundo, en la segunda gran ronda de despidos en los últimos tres meses. El ajuste forma parte de una fuerte reestructuración puesta en marcha por el gigante tecnológico estadounidense, tras la sobrecontratación registrada durante los años posteriores a la pandemia y la expansión de la adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA).

En este sentido, según Reuters, Amazon planeaba una segunda ronda de recortes de empleo como parte de un objetivo más amplio de recortar cerca de 30.000 puestos corporativos. Los despidos afectarían a los trabajadores de Amazon Web Services, comercio minorista, Prime Video y recursos humanos. En su conjunto, la compañía cuenta con cerca de 1,5 millones de empleados en todo el mundo.

Amazon recortó 14.000 empleos administrativos a finales de octubre, y su director ejecutivo, Andy Jassy, ​​enfatizó la necesidad de que la empresa eliminase la burocracia excesiva mediante la reducción de los niveles operativos y el número de gerentes.

Fuentes de la compañía señalan que en este nuevo proceso no hay planteado ningún ERE para España. El ajuste de octubre afectó a cerca de 921 empleados en España, de los que cerca de 28.000 integrantes de su plantilla en el país, en las áreas corporativas de Madrid y Barcelona: 791 en la Ciudad Condal y 120 en Madrid, un 19% menos de las cifras anunciadas inicialmente. En el ERE se acordó una indemnización para los empleados afectados de 38 días por año trabajado.

En un comunicado en su blog corporativo, Beth Galetti, vicepresidenta senior de Experiencia de Personas y Tecnología de Amazon, ha señalado: “Como mencioné en octubre, hemos estado trabajando para fortalecer nuestra organización reduciendo niveles jerárquicos, aumentando la responsabilidad y eliminando la burocracia. Si bien muchos equipos finalizaron sus cambios organizativos en octubre, otros no completaron ese trabajo hasta ahora”.

Según la directiva, las reducciones afectarán aproximadamente a 16.000 puestos en Amazon, asegurando que la empresa está trabajando “arduamente para apoyar a todas las personas cuyos roles se vean impactados”. La compañía está ofreciendo a la mayoría de los empleados en EE UU 90 días para buscar un nuevo puesto internamente (los plazos variarán a nivel internacional según los requisitos locales y de cada país). “Posteriormente, para los compañeros que no puedan encontrar un nuevo rol en Amazon o que decidan no buscar uno, ofreceremos apoyo para la transición, que incluye indemnización por despido, servicios de recolocación, beneficios de seguro médico cuando corresponda y más”, señala.

Galetti explica que mientras realiza los cambios, Amazon continuará contratando e invirtiendo en áreas y funciones estratégicas que son “fundamentales para nuestro futuro”.

“Algunos podrían preguntarse si este es el comienzo de un nuevo ritmo, en el que anunciamos reducciones generales cada pocos meses. Ese no es nuestro plan. Sin embargo, como siempre, cada equipo continuará evaluando la responsabilidad, la velocidad y la capacidad de innovar para los clientes, y realizará los ajustes que correspondan. Esto nunca ha sido tan importante como lo es hoy, en un mundo que cambia más rápido que nunca”, advierte.

Amazon, que presenta la próxima semana sus resultados del cuarto trimestre, anunció ayer el cierre de sus tiendas físicas de Amazon Fresh y Amazon Go en EE UU para centrar sus esfuerzos en las ventas online y las entregas a domicilio. Esta reorganización supondrá también el despido de cientos de trabajadores de estos establecimientos, si bien el grupo señaló que trabajará en la recolocación de este personal en otros puestos internos.

De cara a las citadas cuentas de 2025, Amazon está cerca de superar los 700.000 millones de dólares de ingresos, lo que supondría un nuevo récord. El grupo fundado por Jeff Bezos registró un volumen de negocio de 503.538 millones entre enero y septiembre, con un crecimiento del 13% en el tercer trimestre. Para el cuarto trimestre, Amazon pronosticó unas ventas entre 206.000 y 213.000 millones, con un crecimiento entre el 10% y el 13%.

Las acciones de Amazon registran leves avances en la preapertura del Nasdaq, tras subir ayer un 2,63%. Desde principios de año, los títulos acumulan una revalorización próxima al 10%.