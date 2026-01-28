Amazon cierra sus tiendas físicas de supermercados y de productos de conveniencia en Estados Unidos

El gigante tecnológico transformará algunos de los locales en nuevos establecimientos de su marca de alimentos orgánicos Whole Foods Market

El grupo tecnológico y de entregas a domicilio fundado por Jeff Bezos ha anunciado este martes que cerrará sus tiendas de Amazon Fresh y Amazon Go para redoblar sus esfuerzos en las ventas online y las entregas a domicilio.

El grupo de distribución ha asegurado a través de una nota que bajará la persiana de sus tiendas de supermercados y de productos de conveniencia, pero asegura que aprovechará estos cierres para transformar algunos de estos establecimientos en supermercado WholeFoods, la cadena de tiendas de comestibles orgánicos.

El anuncio supondrá el despido de cientos de trabajadores en sus tiendas físicas. La compañía afirma que trabajará para ayudar a los empleados a encontrar otros empleos en Amazon. Los directivos de Amazon ya se preparaban para una ronda de despidos prevista para esta misma semana, según avanza Bloomberg.

“Estamos incrementando nuestra inversión en tiendas físicas que están generando un gran impacto entre los clientes. Whole Foods Market, pionera y líder en alimentos naturales y orgánicos, ha cosechado un gran éxito desde nuestra adquisición en 2017, con un crecimiento de ventas superior al 40% y la expansión a más de 550 sucursales”, explica el grupo con sede en Seattle.

“Para acelerar este crecimiento, planeamos invertir en la apertura de más de 100 nuevas tiendas Whole Foods Market en los próximos años”, afirma el grupo, que añade que busca impulsar el modelo de tienda más pequeña denominado Whole Foods Market Daily Shop donde los clientes puedan comprar como si estuvieran en un supermercado de barrio con comidas para llevar, café y productos básicos de uso diario.

Amazon Fresh, dedicada a la venta de alimentos frescos, y Amazon Go, la red de tiendas automatizadas de comida para llevar, eran dos de las piezas clave en la estrategia del grupo tecnológico en el segmento del comercio minorista.

Amazon opera actualmente 14 tiendas Go, que utilizan cámaras para rastrear lo que la gente compra en los estantes, y 58 supermercados Amazon Fresh, según su sitio web. El último día de operaciones para la mayoría de estas tiendas será el domingo, excepto en California, donde permanecerán abiertas más tiempo para cumplir con los requisitos estatales de aviso previo de cierre, según confirmó Bloomberg.

“Si bien hemos visto señales alentadoras en nuestras tiendas físicas de comestibles de la marca Amazon, aún no hemos creado una experiencia de cliente verdaderamente distintiva con el modelo económico adecuado necesario para una expansión a gran escala”, escribió Amazon en un comunicado.

Las incursiones de Amazon en la venta física no han sido del todo exitosas desde la apertura de una librería física en 2015. Ha experimentado con supermercados físicos, tiendas de conveniencia automatizadas y otros negocios, pero no ha terminado de pillarle el truco a los negocios físicos. Al menos, no le reportan el mismo margen que logra en el negocio digital.

A pesar del fracaso de su negocio físico, la compañía afirma ser una de las tres principales cadenas de supermercados de Estados Unidos, con más de 150 000 millones de dólares en ventas brutas y más de 150 millones de clientes al año. Uno de cada tres productos vendidos son artículos básicos para el hogar, como no productos perecederos y consumibles.

Tras la compra de Whole Foods en 2017, Amazon incorporó rápidamente el servicio de entrega a domicilio desde las tiendas de la cadena de supermercados orgánicos, pero la compañía ha tenido dificultades para encontrar la fórmula adecuada para abastecer y entregar productos perecederos desde su enorme red de almacenes.