El jefe de la Policía con Rajoy se desvincula de las maniobras contra Podemos en el juicio del ‘caso Dina’

Eugenio Pino, quien fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con el Gobierno de Mariano Rajoy, se ha desvinculado este jueves de las maniobras urdidas contra Podemos para traficar supuestamente hace una década con el material obtenido de un móvil sustraído a Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias durante su etapa como eurodiputado. En la cuarta sesión del juicio sobre el llamado caso Dina, Pino ha negado que el comisario José Manuel Villarejo, que en esa época se encontraba bajo sus órdenes, le facilitara información sobre esos archivos robados (que años más tarde se localizaron en poder de Villarejo).

Durante su declaración como testigo, el antiguo DAO ha marcado enormes distancias con Villarejo, epicentro de una macrocausa de corrupción policial. Pino ha explicado que entre finales de 2015 y principios de 2016, cuando Bousselham denunció el robo de su teléfono, el comisario era jefe de una brigada adscrita a la dirección adjunta y que se dedicaba a “obtener información”: “Hacía funciones de inteligencia”. Sin embargo, según el jefe de la Policía con Rajoy, Villarejo no le reportaba directamente de forma habitual, sino que elaboraba una “serie de notas” que mandaba a la oficina de la cúpula del Cuerpo y, cuando su “gabinete” consideraba que eran de interés suficiente, se las pasaban.

En esa línea, Pino ha incidido en que nunca recibió los archivos sustraídos a la asesora de Iglesias, que fueron publicados en varios medios de comunicación a mediados de 2016. Y, además, ha añadido que no tuvo “constancia” de la “existencia” de Dina Bousselham hasta después de su jubilación en junio de ese año.

La Fiscalía Anticorrupción reclama cinco años de cárcel para el comisario jubilado Villarejo. El ministerio público sostiene que, en 2016, el entonces policía en activo obtuvo, a través de los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, exdirector y exsubdirector respectivamente de la extinta revista Interviú, una copia del material que contenía el móvil robado a finales de 2015 a Bousselham (cuyo autor material se desconoce, aunque Podemos vincula al funcionario con la sustracción). Según la acusación, a continuación, Villarejo facilitó esos archivos “a periodistas de su círculo de confianza” (de El Confidencial y de la web OkDiario) “para que estos elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito” del partido de izquierdas y de su líder, Pablo Iglesias, que se convertiría después en vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez.

El juicio sobre el caso Dina, una línea de investigación separada que se abrió en 2019 dentro del llamado caso Villarejo, comenzó el pasado lunes. Durante la primera sesión, Iglesias y Bousselham otorgaron el perdón a Pozas y Rendueles, que también estaban procesados y que dejaron en ese momento, por tanto, de tener la condición de acusados. Sin embargo, los dos periodistas han regresado a la Audiencia Nacional este jueves a ofrecer su versión como testigos.

El exdirector de Interviú ha sido el primero en comparecer ante el tribunal. Pozas ha explicado a los magistrados cómo, según él, obtuvo una copia del móvil de Bousselham. El periodista ha recalcado que le llegó a través de un sobre anónimo que se encontró un día en la mesa de su despacho. Pero, tras revisarlo, decidió que “no iba a publicar nada en la revista”. Días más tarde, según ha contado, Rendueles le dijo que Villarejo le había “requerido” ese material de forma verbal, y que ambos se reunieron el 3 de febrero de 2016 con el comisario en un restaurante para entregarle un pendrive con los archivos. Se los facilitaron porque, según el subdirector, consideraron que los reclamaba “en el marco de una investigación policial y judicial”.

A ese respecto, Pino ha apuntado que no le consta que se hiciesen en esa época “requerimientos policiales” para pedir a Pozas y Rendueles el contenido del móvil de Bousselham, aunque ha apostillado que el comisario Villarejo trabajaba bastante por libre.