Pablo Iglesias dice que “quizás” adoptó una “posición paternalista” al resguardar el contenido del móvil de Dina Bousselham

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles que “quizás” adoptó una “posición paternalista” al resguardar durante seis meses el contenido de la tarjeta micro SD del móvil que fue robado a la exasesora de la formación morada Dina Bousselham. Así se ha pronunciado durante la tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el único acusado de descubrimiento y revelación de secretos por supuestamente traficar con la información que contenía el móvil robado de la extrabajadora de Podemos. La propia Bousselham, quien también ha declarado ante el tribunal como perjudicada, ha manifestado que tuvo “miedo” cuando supo que el contenido de su teléfono estuvo en manos del ex alto mando policial.

En el marco de esta pieza separada del caso Villarejo, conocida como caso Dina, Anticorrupción pide cinco años de prisión para el comisario jubilado. Según el relato que recoge en su escrito de acusación, los hechos se remontan a enero de 2016, cuando una persona anónima entregó a los periodistas Alberto Pozas, exdirector de la extinta revista Interviú, y Luis Rendueles la tarjeta micro SD del móvil que fue robado a Bousselham a finales de 2015 (cuyo autor material se desconoce, pero que Podemos vincula al ex mando policial). Ambos periodistas entregaron una copia del contenido a Villarejo, quien luego facilitó esos archivos “a periodistas de su círculo de confianza” para que “elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito” del partido morado y de su entonces líder. Durante la investigación, los reporteros aseguraron que el comisario había contactado con ellos y que les “requirió” dicha copia, que se la entregaron al entender que la petición “procedía de un alto cargo policial” y que suponían que “el uso que se le daría sería un uso policial legítimo”.

Este miércoles, Iglesias —que figura en la causa como perjudicado— ha relatado ante el tribunal que el entonces presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, le avisó de que tenía en su poder contenido del móvil de Bousselham y le convocó a una reunión. “Cuando llego allí, me explica que les ha llegado un material a su grupo (...). Me dice que habría imágenes íntimas de mi pareja. Claro, yo ante eso siento una enorme preocupación de que esa situación fuera así”, ha manifestado, aunque ha precisado que ella no era su pareja. Y ha recalcado que Asensio le trasladó que su grupo no iba a publicar ninguna de esas imágenes y que era la única copia que tenía.

El exlíder de Podemos ha asegurado que revisó el material relativo a Bousselham y se quedó con la tarjeta micro SD. En este punto, la Fiscalía le ha preguntado por qué tardó seis meses en entregarla a la exasesora del partido. “Quizá adopté una posición paternalista, pero entendí que el señor Asensio me estaba diciendo la verdad, que era la única copia. Y pensé en librar a Dina Bousselham de la preocupación de lo que implica saber que fotos personales tuyas las ha podido ver gente”, ha contestado Iglesias.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional, este miércoles. Gustavo Valiente (Europa Press)

El exdirigente ha insistido en que él entendía que era “enormemente duro” para ella saber que ese “material íntimo” había podido estar “en manos de periodistas o en manos de gente ajena”. “Yo creo que eso es algo muy desagradable para cualquiera”, ha añadido.

Iglesias se ha reconocido en las capturas de los chats de WhatsApp que la trabajadora almacenaba. Varios de esos pantallazos fueron publicados en medios de comunicación ajenos al Grupo Zeta, entre ellos OkDiario. El exdiputado ha precisado que no fue hasta entonces que le explicó a Bousselham lo ocurrido. “Es en ese momento cuando le explico a Dina la situación, porque entonces ya me queda clarísimo que esa no era la única copia y que hay más gente que tiene esa copia y que están apareciendo algunas de esas imágenes”, ha apuntado.

En el marco de su declaración, ha manifestado que la tarjeta estaba “perfectamente” cuando se la entregó a la extrabajadora de Podemos. Además, ha explicado que Bousselham era su asesora en Bruselas cuando era eurodiputado y que, por eso, ella tenía en su móvil los datos de la tarjeta que él tenía del Parlamento Europeo para gestionar gastos de vuelos y reservas de hoteles.

Bousselham: “He sentido que se ha violado mi intimidad”

Antes que Iglesias ha declarado la propia Bousselham, quien ha asegurado que tuvo “miedo” cuando supo que la tarjeta de su teléfono móvil había acabado en manos de Villarejo. “El entorno de Villarejo es peligroso”, ha afirmado la antigua asesora de Iglesias. “He sentido que se ha violado mi intimidad. A día de hoy no sé en manos de quién están esas fotos mías en la playa, o con mi familia y amigos”, ha recalcado. Bousselham ha contado que le le sustrajeron el teléfono el 1 de noviembre de 2015, cuando estaba comprando con quien entonces era su pareja en la tienda Ikea de Alcorcón (Madrid). Lo denunció ante la Policía Nacional ese mismo día, pero no supo nada del terminal ni de su contenido hasta que, en el verano de 2016, varios medios de comunicación comenzaron a publicar pantallazos de mensajes y documentos procedentes de su teléfono.

A preguntas de su abogado, la exasesora de Iglesias ha asegurado que tuvo claro desde el primer momento que la información que se estaba publicando era la que había sido extraída de su móvil robado porque aparecían los nombres de contactos tal y como ella los tenía guardados y pudo identificar fotografías y textos. Días después de que aparecieran las primeras publicaciones, el exlíder de Podemos le entregó la tarjeta de su teléfono. Preguntada sobre cuál fue el argumento de su antiguo jefe para explicar que, pese a tener esa tarjeta en su poder desde enero no se la entregara hasta julio, la exasesora ha coincidido con la versión de Iglesias. Así, ha afirmado que él le dijo que no se lo había entregado antes por no preocuparle y porque no pensó que se fuera a publicar el contenido. Ella, según ha afirmado, dio por buena aquella explicación.

Bousselham ha afirmado que, una vez que recuperó la tarjeta, estuvo repasando el contenido durante cinco o diez minutos y confirmó que era suyo. Luego la dejó guardada y mucho tiempo después la cogió de nuevo para buscar unas fotos familiares. Fue entonces cuando descubrió que estaba dañada y ya no podía acceder al contenido.

Estas declaraciones han tenido lugar después de que el lunes Iglesias y Bousselham comparecieran para perdonar a los otros dos procesados en esta pieza separada del caso Villarejo: los periodistas Pozas y Rendueles. Ambos se enfrentaban a peticiones de pena de tres años de cárcel. El juicio continuará el jueves, cuando estos dos periodistas, ya exonerados, comparecerán también en calidad de testigos ante el tribunal. De igual forma, está previsto que testifique el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino.