El PSOE denunciará a Vito Quiles por “hostigar y acosar” a varias senadoras y a Sarah Santaolalla

El PSOE presentará una denuncia contra el agitador ultra Vito Quiles tras el “hostigamiento” y “acoso” contra varias senadoras y Sarah Santaolalla el lunes por la tarde tras un acto sobre igualdad en el Senado. La analista política denunció en sus redes sociales que se vio “agredida físicamente por Vito Quiles y sus matones” y adelantó que tras acudir al hospital pensaba acudir a una comisaría “a ampliar” una denuncia contra el referente de la ultraderecha pero también del PP, que le invitó al cierre de la campaña en Aragón. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha ensalzado su “arrojo” pese a las protestas de las asociaciones de periodistas por su comportamiento dentro y fuera de las Cortes. El Congreso ha citado a Quiles antes de decidir si le retira la acreditación por las denuncias en su contra.

El portavoz socialista en la cámara Alta, Juan Espadas, ha explicado este martes que una docena de parlamentarias de su partido fueron testigos presenciales de cómo Santaolalla, invitada a un acto sobre Bulos, desinformación y violencia digital organizado en el marco del 8-M, Día Internacional de la Mujer, fue acosada “con empellones y empujones en una clara agresión física” en la que “se puso en peligro su integridad personal” y la de varias de las parlamentarias que le acompañaron a la salida. Una senadora socialista consultada por EL PAÍS acudió a urgencias con “fuertes dolores” en la espalda.

“Intentamos simplemente proteger a una persona que estaba siendo víctima de un acto absolutamente intolerable en sede parlamentaria, en el propio Senado, en la puerta del Senado y en la plaza de la Marina, [es decir] desde la salida del edificio al control de acceso”, ha señalado Espadas. Santaolalla ha denunciado que lo que ha sufrido “ya no es violencia verbal, es física”. “Es terrorismo fascista con total impunidad”, ha descrito la tertuliana, que ha cancelado un acto sobre igualdad previsto este martes en la localidad de San Fernando de Henares “por motivos de seguridad y salud”.

El portavoz del PSOE ha anunciado además que su formación también presentará una propuesta de declaración institucional, que requiere el respaldo unánime del resto de partidos, para que el Senado condene “este tipo de conductas”. “El peso de la ley debe recaer sobre quienes ayer hicieron algo de lo que no solo deben avergonzarse, sino deben asumir su culpa y su responsabilidad. Todo esto está perfectamente grabado y documentado”, ha señalado Espadas en referencia a las cámaras del Senado. “Este señor -por Quiles- se ha ganado el derecho claramente a ser persona non grata en el Senado. No se puede usar liberta de prensa para acosar. Espero que el PP esté a la altura. El PSOE sí condenó las amenazas a senadoras del PP en redes sociales hace un año, espero que el PP entienda que también es cosa suya”, ha apostillado.

El Congreso ha citado a Quiles antes de decidir si le retira la acreditación por las denuncias en su contra. El instructor del expediente abierto contra él por varias denuncias quiere conocer su versión antes de proponer la retirada de su acreditación, que por una falta grave puede alargarse hasta tres meses.

El Congreso aprobó el pasado julio, con el rechazo del PP, Vox y UPN, la reforma del reglamento, con sanciones para quienes incumplan unos criterios que se han consensuado con organizaciones de periodistas como la FAPE y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) para no perjudicar el desarrollo de la profesión y que se pueda desempeñar con plena libertad y sin coacciones. La reforma del Reglamento establece tres categorías de infracciones ―leves, graves y muy graves― con sus correspondientes sanciones, que abarcan desde un simple apercibimiento e incluso una suspensión de la credencial de diez días, hasta la revocación definitiva de la misma. El Senado, que el PP controla con mayoría absoluta, no ha reformado su reglamento. PP y Vox rechazaron en febrero una iniciativa del PSOE en la cámara Alta para condenar las amenazas ultraderechistas a periodistas.

El Parlamento abrió en diciembre un expediente a Quiles en aplicación del nuevo reglamento que trata de poner coto a los incidentes protagonizados desde hace tiempo por activistas que actúan en la Cámara acreditados como reporteros. Quiles fue denunciado por la APP por haber grabado en una zona no autorizada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de la serie televisiva ‘Anatomía de un Instante’. Quiles tiene pendiente otra denuncia por haber acosado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que acudió a la Cámara a la presentación de un libro de discursos de Alfredo Pérez Rubalcaba.

El eurodiputado y líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, pagó 13.140 euros a Vito Quiles en plena gira del activista ultra de 25 años por universidades públicas de toda España. Quiles se presentó a las elecciones europeas de 2024 en la lista de Alvise, del que se ha distanciado, mientras PP y Vox le hacen guiños.