El Congreso abre expediente al agitador Vito Quiles
El castigo puede implicar una retirada temporal de la acreditación
El Congreso ha abierto un expediente al agitador ultra Vito Quiles en aplicación del nuevo reglamento que trata de poner coto a los incidentes protagonizados desde hace tiempo por activistas que actúan en la Cámara acreditados como periodistas. Quiles fue denunciado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) por haber grabado en una zona no autorizada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de la serie televisiva ‘Anatomía de un Instante’.
El expediente ha contado con el parecer favorable del Consejo Consultivo creado para abordar estos casos. Será ahora la Mesa de la Cámara la que decidirá si lo sanciona. El castigo puede implicar una retirada temporal de la acreditación. Quiles tiene pendiente otra denuncia por haber acosado la pasada semana al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que acudió a la Cámara a la presentación de un libro de discursos de Alfredo Pérez Rubalcaba.
La Mesa del Congreso ya decidió la semana pasada incoar el proceso sancionador contra otro agitador ultra acreditado como periodista, Bertrand Ndongo, denunciado por Sumar tras alterar una rueda de prensa de la portavoz de ese grupo, Verónica Martínez Barbero, con preguntas agresivas y a voz en grito mientras estaban en el uso de la palabra otros informadores.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El Movistar Arena de Madrid conquista la plata como el segundo recinto con más actividad del mundo
Junqueras y otros tres condenados del ‘procés’ seguirán inhabilitados hasta que el Constitucional resuelva su recurso de amparo
El Hospital Virgen del Rocío reconoce haber pagado sobresueldos irregulares a coordinadores sanitarios, pero evita reclamar su devolución
Oliver Laxe: “Yo soy un escultor, ni me veo ni creo que gane el Oscar”
Lo más visto
- La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
- Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
- La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
- Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
- La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos