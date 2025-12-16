El Congreso abre expediente al agitador Vito Quiles

El Congreso ha abierto un expediente al agitador ultra Vito Quiles en aplicación del nuevo reglamento que trata de poner coto a los incidentes protagonizados desde hace tiempo por activistas que actúan en la Cámara acreditados como periodistas. Quiles fue denunciado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) por haber grabado en una zona no autorizada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de la serie televisiva ‘Anatomía de un Instante’.

El expediente ha contado con el parecer favorable del Consejo Consultivo creado para abordar estos casos. Será ahora la Mesa de la Cámara la que decidirá si lo sanciona. El castigo puede implicar una retirada temporal de la acreditación. Quiles tiene pendiente otra denuncia por haber acosado la pasada semana al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que acudió a la Cámara a la presentación de un libro de discursos de Alfredo Pérez Rubalcaba.

La Mesa del Congreso ya decidió la semana pasada incoar el proceso sancionador contra otro agitador ultra acreditado como periodista, Bertrand Ndongo, denunciado por Sumar tras alterar una rueda de prensa de la portavoz de ese grupo, Verónica Martínez Barbero, con preguntas agresivas y a voz en grito mientras estaban en el uso de la palabra otros informadores.