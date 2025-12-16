Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
Congreso de los Diputados

El Congreso abre expediente al agitador Vito Quiles

El castigo puede implicar una retirada temporal de la acreditación

Xosé Hermida
Xosé Hermida
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Congreso ha abierto un expediente al agitador ultra Vito Quiles en aplicación del nuevo reglamento que trata de poner coto a los incidentes protagonizados desde hace tiempo por activistas que actúan en la Cámara acreditados como periodistas. Quiles fue denunciado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) por haber grabado en una zona no autorizada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de la serie televisiva ‘Anatomía de un Instante’.

El expediente ha contado con el parecer favorable del Consejo Consultivo creado para abordar estos casos. Será ahora la Mesa de la Cámara la que decidirá si lo sanciona. El castigo puede implicar una retirada temporal de la acreditación. Quiles tiene pendiente otra denuncia por haber acosado la pasada semana al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que acudió a la Cámara a la presentación de un libro de discursos de Alfredo Pérez Rubalcaba.

La Mesa del Congreso ya decidió la semana pasada incoar el proceso sancionador contra otro agitador ultra acreditado como periodista, Bertrand Ndongo, denunciado por Sumar tras alterar una rueda de prensa de la portavoz de ese grupo, Verónica Martínez Barbero, con preguntas agresivas y a voz en grito mientras estaban en el uso de la palabra otros informadores.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Xosé Hermida
Xosé Hermida
Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Alvise pagó 13.140 euros a Vito Quiles en pleno tour de las universidades

Irene Dorta / Miguel González | Madrid

El Congreso abre expediente para sancionar al agitador ultra Bertrand Ndongo e inicia otro sobre Vito Quiles

Javier Casqueiro | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La UCO precipitó la detención del expresidente de la SEPI porque se percató de que lo seguían cuando iba a una cita con Leire Díez
  2. Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
  3. La jueza de la dana declina citar a Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
  4. Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
  5. La UE eleva la presión sobre Venezuela al prorrogar las sanciones al círculo de Maduro en plena escalada de Estados Unidos
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_