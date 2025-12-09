El Congreso abre expediente para sancionar al agitador ultra Bertrand Ndongo e inicia otro sobre Vito Quiles

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes, por una mayoría de cinco votos de los componentes del bloque progresista frente a los cuatro del PP, abrir un expediente sancionador contra el agitador ultra Bertrand Ndongo, acreditado desde hace años en el Congreso por la web Periodista Digital y que ha protagonizado distintos enfrentamientos con parlamentarios de varios grupos y representantes de los medios de comunicación. El procedimiento se pone en marcha tras la denuncia de la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, a la que el ultra ha boicoteado en varias ruedas de prensa. La Mesa ha iniciado también los trámites sobre otra denuncia, en este caso de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), contra el pseudoperiodista Vito Quiles por grabar con su móvil y sin autorización al presidente del Gobierno en el interior de las Cortes.

El Congreso aprobó el pasado verano con la oposición del PP y Vox una reforma del Reglamento de la Cámara baja que prevé sancionar e incluso retirar la acreditación a profesionales que incurran en determinados comportamientos inadecuados y no permitidos en el interior de las Cortes. Este pasado 25 de noviembre el activista ultra Bertrand Ndongo se presentó en la sala de prensa del Congreso y en cuanto terminó su intervención inicial la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, comenzó a preguntar sin que la jefa de prensa de ese partido le hubiera dado la palabra, en un tono elevado y agresivo, impidiendo así que se escuchara al periodista al que sí se le había dado el turno en ese momento.

Una escena muy parecida con los mismos protagonistas ocurrió con Ndongo contra la portavoz de Sumar el pasado 13 de mayo, con lo que desde Sumar se subraya que el activista es un reincidente y su actuación obedece a una estrategia, que nunca sigue ante portavoces de PP y Vox. Ya entonces, en mayo, los demás periodistas, representantes de prácticamente todos los medios de comunicación acreditados en el Congreso, se quedaron sin la posibilidad de hacer preguntas y abandonaron la sala. Luego, reunidos en asamblea y con el apoyo de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, emitieron un comunicado de condena en el que se volvía a rechazar “una vez más, de manera contundente, el comportamiento de algunas personas acreditadas en el Congreso”, en alusión a los incidentes de ese tipo que se han ido sucediendo y aumentando desde hace meses en la sede del Parlamento.

Esa denuncia de Sumar y de la APP es la que ha abordado este martes la Mesa del Congreso y la que ha derivado en la apertura de un expediente sancionador. La reforma del Reglamento, que ratificó en julio el pleno de la Cámara por 177 votos a favor frente a los 170 de PP y Vox en contra, establece tres categorías de infracciones ―leves, graves y muy graves― con sus correspondientes sanciones, que abarcan desde un simple apercibimiento e incluso una suspensión de la credencial de diez días, hasta la revocación definitiva de la misma.

Este mismo martes también ha quedado constituido en el Congreso un Consejo Consultivo, previsto en esa reforma del Reglamento de la Cámara y que forman miembros de la Mesa y dos de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, en este caso solo como oyentes que relatan los problemas de los que han sido testigos. Ese Consejo ha decidido trasladar a la Mesa otro posible expediente de sanción, en este caso contra el activista ultra Vito Quiles. La APP denunció el pasado 1 de diciembre que el 20 de noviembre, Quiles, también acreditado en el Congreso, “efectuó grabaciones mediante un teléfono móvil en el pasillo anexo a la Sala Constitucional de la Cámara, sin que conste autorización alguna de la Dirección de Comunicación ni acreditación válida para tal actividad conforme a la normativa parlamentaria vigente”.

La denuncia de la APP detalla que Quiles se situó ese día en la entrada de un acto en la Sala Constitucional donde participaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el pasillo lleno de periodistas cubriendo el evento y una cámara de televisión que grababa para todos los medios como en todas las ocasiones similares, ya que el espacio es limitado y los periodistas numerosos. El texto aportado por la APP precisa que “en el momento en el que el presidente del Gobierno se dirigía a la sala, Quiles comenzó a grabarle mientras le formulaba preguntas y que fue advertido por personal en la zona de la Dirección de Comunicación” y que él ignoró esa advertencia y continuó grabando. Luego publicó ese material en su cuenta de X aunque más tarde lo borró.