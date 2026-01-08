La diplomacia de Petro celebra haber conseguido una llamada con Trump: implicó más de 100 reuniones con congresistas de Estados Unidos

El Gobierno de Gustavo Petro ha celebrado este jueves la primera llamada del presidente con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras un año marcado por las tensiones bilaterales. Durante meses, los funcionarios colombianos buscaron sin éxito una línea directa con el mandatario norteamericano para calmar las aguas. Finalmente, el senador republicano Randall Paul consiguió la ansiada comunicación, en medio de la angustia por las amenazas a la soberanía de Colombia. El embajador en Washington, Daniel García-Peña, ha enfatizado que la conversación directa fue clave para limar asperezas. “Los dos presidentes tienen su forma de ser, pero son hombres que entienden su responsabilidad”, ha comentado. Los ministros del Interior y Exteriores también han expresado su regocijo.

El embajador García-Peña ha reconocido este jueves que la llamada del miércoles fue la primera victoria tras un año repleto de fracasos. En declaraciones radiales, ha explicado que se había reunido con 32 senadores y 74 miembros de la Cámara de Representantes sin que ninguno lograra ayudarlo. Sin embargo, estableció “una relación muy buena” con Randall Paul, un senador republicano que ha sido crítico de Trump y que ahora se ha opuesto a la intervención en Venezuela. El vínculo rindió frutos esta semana. “Le dije que había que hacer algo para desescalar y me dijo: ‘Voy a ver si logro hablar con Trump. Él ya no quiere hablar conmigo, me trata peor que a los demócratas”, relató el diplomático en La FM.

Pese a las dudas, el republicano consiguió poner a Trump en el teléfono. “[El senador] me llamó ayer y me dijo que Trump estaba dispuesto. Me dio el teléfono de la asistente para hacer las coordinaciones, en el momento preciso”, ha afirmado García-Peña. El embajador comunicó inmediatamente a la Casa de Nariño que había conseguido una llamada para las cinco de la tarde, justo cuando se preveía que el presidente pronunciara un discurso en la Plaza de Bolívar durante una manifestación llamada a defender la soberanía colombiana.

Petro ha destacado la labor de García Peña y Paul. “El comienzo de esta conversación se debe a un metódico trabajo diplomático hecho por nuestro embajador Daniel García-Peña en Washington”, ha escrito en X. “El senador republicano de Kentucky, médico de profesión, convenció a Trump de una llamada telefónica conmigo, que acepté, porque siempre he sido un convencido de que siempre es mejor dialogar para detener la violencia”, ha añadido.

Tanto el mandatario como su embajador han destacado el diálogo pese a las diferencias. “Sé que el presidente Trump no está de acuerdo conmigo, pero es más conveniente empezar un diálogo al respecto que dirimirlo en campos de batalla”, ha dicho Petro. “Las diferencias no se van a resolver, pero están dispuestos a trabajar juntos. Hay intereses comunes, enemigos comunes, amenazas comunes”, ha evaluado García-Peña en W Radio. Tanta disposición hay que Trump dijo que había sido “un honor” hablar con Petro y anunció que ambos se reunirán en “un futuro próximo” en la Casa Blanca.

Durante la llamada, “el tono siempre fue bueno y el presidente Petro siempre tuvo buena cara”, según ha relatado el ministro del Interior, Armando Benedetti, que estuvo presente en el salón durante la conversación. Uno de los puntos principales fue hablar sobre “el recorrido del presidente Petro” en la lucha contra las drogas, desde que era congresista, y mostrar cifras sobre los resultados del Gobierno en combatir al crimen organizado con el apoyo estadounidense. De acuerdo con el ministro, se pidió la colaboración de Trump para combatir a la guerrilla del ELN en la frontera con Venezuela, algo a lo que Maduro se había negado. “El presidente Trump acepta que le habían dicho algo completamente diferente del Gobierno del presidente Petro”, ha asegurado en una entrevista con Caracol Radio.

El otro tema que se tocó fue Venezuela. “El presidente Petro le ofreció al presidente Trump mediar en la situación. La paz de Colombia pasa por la paz de Venezuela, y la paz de Venezuela pasa por la paz de Colombia”, ha comentado Benedetti en otra entrevista en W Radio, palabras que el día anterior el presidente colombiano dijo en su discurso. Este jueves se ha conocido que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitará Bogotá.

De momento, los presidentes no han hablado de la posibilidad de que Washington levante las sanciones económicas contra Petro, que fue incluido en octubre en una lista de personas vinculadas a actividades ilícitas. Tampoco hubo un intercambio respecto a los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe, señalados por el presidente colombiano como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. “Creo que [Petro] le alcanza a comentar el tema, pero no hubo un contrapunteo ni una respuesta del presidente Trump”, ha revelado el ministro del Interior.

La canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, ha centrado su rueda de prensa de este jueves, en la sede de la Cancillería, en hablar sobre el futuro de las negociaciones. “Lo acordado es un punto de partida para construir una relación bilateral sobre bases más respetuosas. El trabajo apenas comienza y nuestro objetivo será poner por delante los intereses de Colombia”, ha resaltado. Una de las expectativas más claras del Gobierno es que la Administración de Trump vuelva a certificar a Colombia como país aliado en la lucha contra las drogas, una distinción que perdió en septiembre y que supuso un gran golpe para el Ejecutivo colombiano.

Villavicencio, que también estuvo presente durante la llamada, ha manifestado sentirse “contenta” porque fue un “diálogo respetuoso, de atenta escucha, de parte y parte”. Sobre la tan esperada reunión entre mandatarios en la Casa Blanca, la ministra ha indicado que el equipo diplomático en Washington ya está trabajando para “encontrar una fecha” que, se espera, sea durante “las próximas semanas”.

Los funcionarios colombianos reconocen que Trump tiene una personalidad “impredecible”, pero confían en que los datos entregados por Petro para sustentar que él no es un líder del narcotráfico —como lo acusó el estadounidense en octubre— sean suficientes para reconducir la maltrecha relación bilateral en los seis meses que quedan antes del cambio de Gobierno en Colombia.