Miles de ciudadanos se reúnen en Bogotá para defender a Petro de las amenazas de Trump: “Colombia es soberana”

Miles de colombianos se han reunido en la tarde de este miércoles en la plaza de Bolívar de Bogotá para defender al presidente Gustavo Petro de las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estudiantes, profesores, sindicalistas, campesinos, indígenas, empleados del Estado y personas del común han acogido el llamado de Petro de salir a las calles a manifestarse para rechazar la intervención estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Pese a la lluvia, la plaza se fue llenando poco a poco. Muchos de los manifestantes llevaban banderas, pancartas y camisetas de Colombia. “Es Colombia, no colonia”, se leía en muchas de las prendas tricolor de los asistentes a la marcha. También había banderas del Partido y la Juventud Comunista, la Unión Patriótica, la Colombia Humana, la Central Unitaria de Trabajadores, el SENA y otros movimientos y colectivos de izquierda que respaldan a Petro. El mensaje más común en los cánticos y en las intervenciones previas al discurso del presidente fue “Colombia soberana y en democracia”.

Juan David Rojas, de 33 años, cuenta que asistió a la manifestación con el propósito de “hacer respetar” el mandato del presidente, “que fue elegido legítimamente por la mayoría de colombianos”. Rojas, técnico en sistemas, también critica los bombardeos del pasado sábado contra Caracas. “Venezuela ha sido un pueblo demasiado oprimido, pero Estados Unidos no tenía derecho a intervenirlo de esa manera”. El joven manifestante insiste en que las últimas declaraciones de Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, han dejado claro que no les interesaba la libertad de Venezuela, sino su petróleo.

Una persona sostiene un letrero a favor de la soberanía nacional en la Plaza de Bolívar, este miércoles. Mariano Vimos

Alejandra y Camila, dos amigas de 37 y 30 años, aseguran que las manifestaciones en las calles de Colombia son necesarias para defender la soberanía nacional. “El hecho de que Estados Unidos haya llegado a Venezuela y haya secuestrado a su presidente es muy grave, estemos o no de acuerdo con la posición de Maduro”, dice Alejandra mientras pinta una pancarta en la que se lee: “Muerta antes que esclava. Jamás volveremos a ser una colonia”. Ambas condenan las amenazas de Trump en las que ha insinuado que Colombia puede ser la siguiente en ser intervenida, “Trump no puede pasar por encima de toda la dignidad democrática de Colombia”.

Durante la manifestación cantaron varios artistas de música tradicional colombiana y participaron ministros y funcionarios del Gobierno. En la plaza se veían pequeños grupos de personas con banderas y uniformes de entidades como Colpensiones o Finagro. Darío, un empleado del Estado de 47 años, afirma que las amenazas de Trump al presidente deberían generar el rechazo unánime de todas las fuerzas políticas, sin importar la ideología. “Es una cuestión que debería estar por encima de las diferencias políticas y creo que es un acto necesario porque es la reivindicación nacional”. Frente a los ataques a Venezuela cree que son “un pésimo antecedente”.

Javier, de 35 años, y Jimena, de 33, llevan juntos una pancarta que dice: “Colombia se respeta. Toda Colombia unida por la soberanía y la democracia”. Los dos aseguran que la soberanía latinoamericana está en riesgo por los abusos de poder de Trump. “Estamos acá apoyando al presidente Petro y a nuestro país hermano que es Venezuela. Los problemas de los venezolanos son un asunto interno de ellos que estados Unidos usó como excusa para simplemente invadir un país y sacar sus recursos”.