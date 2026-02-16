Kast celebra la revocación del “pseudo asilo político” en Argentina al exfrentista Galvarino Apablaza

El presidente electo José Antonio Kast ha celebrado este lunes el fallo de la Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa Federal de Argentina, que revocó asilo político al chileno Galvarino Apablaza, de 75 años, imputado por la justicia chilena como autor intelectual del crimen en 1991 del senador Jaime Guzmán, fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI), partido de la derecha tradicional. La resolución, de segunda instancia y que puede ser recurrida, abre la puerta para destrabar el proceso de extradición a Chile de Apablaza, estancado desde 2010, cuando la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) le concedió al chileno la calidad de refugiado político, argumentando que en Chile no existirían garantías de Estado de Derecho. “Me alegro de que se le quite este pseudo asilo político, que creo que tenía más motivaciones de ideología”, señaló el republicano sobre el caso del exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un movimiento que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque el asesinato del parlamentario ocurrió en democracia, en el segundo año de la Administración del expresidente democristiano Patricio Aylwin (1990-1994).

Guzmán es la figura más influyente de la UDI, y formó a varias generaciones en la Pontificia Universidad Católica, donde daba clases de derecho. Uno de sus discípulos fue el mandatario electo, que lo conoció mientras era estudiante. Kast militó durante 20 años en la UDI, una formación por la que fue concejal y diputado. En 2016 renunció por considerar que se estaba alejando de sus principios ideológicos y formó el Partido Republicano, de extrema derecha conservadora.

En su reciente participación en un foro ultraconservador celebrado en el Parlamento Europeo, en Bruselas, durante su breve gira a Europa a comienzos de febrero, Kast se refirió al crimen de 1991 y dijo en su discurso que, “si algún día silencian a alguno, otro levantará la bandera. Defender la libertad, y lo digo por amigos míos que han sido abatidos, como fue el senador Jaime Guzmán en mi nación, que por defender las ideas con su voz, fue abatido por las balas de los terroristas”.

El republicano se encuentra de vacaciones en la región sureña de Los Lagos, donde este jueves se reunió con autoridades locales, en la víspera de que asuma el 11 de marzo en La Moneda, y fue en una rueda de prensa donde se le preguntó por el caso de Apablaza, y él recordó lo que dijo sobre Guzmán en Europa. “Señalé que era inaceptable que en democracia las balas primaran por sobre las ideas, que es lo que ocurrió en este caso. Nadie puede discutir que en Chile tengamos un buen sistema judicial y las adecuadas protecciones para los derechos de las personas que sean juzgadas”, apuntó Kast, en alusión a la resolución de Conare en 2010. “Por lo tanto, que alguien diga que no puede ser extraditado a Chile porque no le daba garantías nuestro sistema judicial, creo que no conoce el sistema, o bien, hace una mirada absolutamente ideológica del tema”, añadió.

El exfrentista nunca ha sido juzgado en Chile, pero sí ha sido requerido para declarar por los tribunales. En 2010, la Corte Suprema argentina concedió su extradición, pero meses después, durante el Gobierno de Cristina Fernández, la Conare le concedió la calidad de refugiado político y se paralizó el proceso. Luego, la Administración de Mauricio Macri le quitó la categoría de refugiado, pero una serie de apelaciones han frenado que sea remitido a Chile. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se había comprometido en una visita a comienzos de 2024 a Santiago que la Administración de Javier Milei empujaría que Apablaza regrese a su país de origen para que fuese juzgado por los tribunales locales. “No hay que confundir el estatus de un refugiado político, que puede haber muchos en muchas partes del mundo, con alguien que en democracia asesina. No es lo mismo”, añadió.

Esta mañana, los futuros ministros del Gobierno de Kast, Claudio Alvarado de Interior y José García Ruminot, de la secretaría general de la Presidencia -ambos de Chile Vamos, la coalición de la derecha tradicional-, destacaron el fallo judicial respecto de Apablaza. Alvarado, militante de la UDI, sostuvo que “indudablemente es un paso adelante en materia de cursarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas y pueda enfrentar la justicia en Chile como corresponde”. García Ruminot, por su parte, agregó que ojalá todas las gestiones prosperen “y por fin podamos tener justicia”.