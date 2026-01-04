Caracas recupera una frágil normalidad tras la captura de Maduro

Las filas en los comercios continúan, pero las calles están desoladas al día siguiente de los ataques de Estados Unidos sobre la capital venezolana

La normalidad de a poco empieza a imponerse en Caracas, tras las horas de zozobra vividas desde la madrugada del sábado con los ataques de Estados Unidos, la captura de Nicolás Maduro y su esposa y el cambio de mando en el chavismo, que ha designado rápidamente a Delcy Rodríguez como responsable del Gobierno. Es un domingo silencioso, como suelen ser los primeros del año, en los que además hay vacaciones escolares, con la particularidad de que todavía permanecen las filas en torno a los establecimientos de comida y las estaciones de combustible.

Las calles se mantienen solitarias. Poco tránsito y mucho silencio. Los venezolanos rápidamente entran en la inercia del aprovisionamiento. Las compras nerviosas han sido la principal reacción a la salida de Maduro del poder. En Caracas no hay celebraciones, como sí ha habido en los países que concentran la enorme diáspora venezolana.

La gente comenta con discreción su posición sobre lo ocurrido, sin ocultar su preocupación por lo que vendrá y sobre si una transición política está o no en marcha.

El chavismo ha aceitado una batería de leyes que sanciona con cárcel a quienes manifiesten apoyo a sanciones y otras medidas de presión de Estados Unidos. Algunas comunidades cercanas a Fuerte Tiuna, donde fue capturado Maduro, todavía permanecen sin electricidad tras los ataques, pero el servicio se ha ido restituyendo poco a poco.

“Estamos serenos, felices, pero con mucha incertidumbre. El silencio que ha habido ha sido muy abrumador”, comenta una vecina de la zona que ha administrado los recursos que tiene en casa durante dos días sin luz.

Vecinos sin electricidad recargan sus teléfonos en la calle en Caracas. Leonardo Fernandez Viloria (REUTERS)

Las líneas aéreas domésticas han programado vuelos para este domingo y Copa ha anunciado que hasta el próximo martes mantendrá su suspensión, aunque inicialmente había afirmado que sería hasta el 15. Las líneas europeas prorrogaron sus suspensiones la última semana de 2025 hasta finales de enero. Hasta ahora no han anunciado cambios.

El llamado a la lucha armada que hizo el Gobierno la misma madrugada después de los ataques se ha traducido en el despliegue de colectivos en algunas zonas como Catia, El Valle y Carapita para el control social.

Permanecen en las calles visiblemente armados, como lo hizo el diputado Pedro Infante, que recorrió la ciudad con un chaleco antibalas y municiones. En el interior de Venezuela, algunos gobernadores como Leonardo Intoci, del Estado de Yaracuy, también han salido a sus actividades de calle con un fusil en el hombro, según los medios locales. Esto contrasta con la poca presencia de cuerpos policiales en las calles de Caracas.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha dicho que “garantizará la gobernabilidad del país” y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz”. El funcionario aseguró que se ha puesto en operación a todas las FANB para “integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate para asegurar la libertad, la independencia y la soberanía de la nación”.