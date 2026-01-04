Ir al contenido
_
_
_
_
Hoy en EL PAÍS
Ataque de Estados Unidos a Venezuela

Trump captura a Maduro y toma el control de Venezuela: ¿y ahora qué?

El presidente estadounidense asegura que ha asumido de manera unilateral la gestión de la transición venezolana tras la detención del líder chavista

Ana FuentesFlorantonia SingerJuan Diego Quesada
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

En la madrugada del sábado cayeron bombas de Estados Unidos sobre Caracas y otros enclaves estratégicos de Venezuela. Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo. El control del país ha quedado en manos de Donald Trump, según anunció él mismo, hasta que haya una transición. No está claro quién va a pilotar ese proceso ni con qué consecuencias para los venezolanos y el derecho internacional.

La situación en Caracas es de gran tensión e incertidumbre. Las calles han amanecido en silencio, con las tiendas cerradas, las autopistas bloqueadas y un toque de queda de 72 horas. El Gobierno venezolano activó el estado de excepción y desplegó todas las fuerzas policiales, mientras llamaba a la lucha armada. La gran interrogante es si esta situación inédita conducirá finalmente a la transición política que está en el trasfondo desde las elecciones de 2024, cuando la oposición demostró haber ganado y Maduro se mantuvo en el poder.​

En este episodio dialogan con Ana Fuentes, Florantonia Singer, corresponsal de EL PAÍS en Caracas, Boris Muñoz, periodista de investigación, cronista y columnista que habla desde Boston, y Juan Diego Quesada, excorresponsal en Colombia y Venezuela.​

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

Disponible en todas las plataformas de podcast: Podium Podcast | Podimo | Spotify | Apple Podcasts | iVoox | Podcasts de Google | Amazon Music | Alexa | RSS Feed

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Maduro, encarcelado en Brooklyn tras su captura en Caracas

El País

Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Maduro

Florantonia Singer / Alonso Moleiro / Macarena Vidal Liy | Caracas / Washington

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Maduro, encarcelado en Brooklyn tras su captura en Caracas
  2. La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
  3. La lotería perdida y hallada de Villamanín
  4. La primera imagen de Maduro detenido y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela
  5. El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_