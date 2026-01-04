Trump captura a Maduro y toma el control de Venezuela: ¿y ahora qué?

El presidente estadounidense asegura que ha asumido de manera unilateral la gestión de la transición venezolana tras la detención del líder chavista

Trump durante su comparecencia del domingo en Mar-a-Lago. Alex Brandon (AP)

En la madrugada del sábado cayeron bombas de Estados Unidos sobre Caracas y otros enclaves estratégicos de Venezuela. Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo. El control del país ha quedado en manos de Donald Trump, según anunció él mismo, hasta que haya una transición. No está claro quién va a pilotar ese proceso ni con qué consecuencias para los venezolanos y el derecho internacional.

La situación en Caracas es de gran tensión e incertidumbre. Las calles han amanecido en silencio, con las tiendas cerradas, las autopistas bloqueadas y un toque de queda de 72 horas. El Gobierno venezolano activó el estado de excepción y desplegó todas las fuerzas policiales, mientras llamaba a la lucha armada. La gran interrogante es si esta situación inédita conducirá finalmente a la transición política que está en el trasfondo desde las elecciones de 2024, cuando la oposición demostró haber ganado y Maduro se mantuvo en el poder.​

En este episodio dialogan con Ana Fuentes, Florantonia Singer, corresponsal de EL PAÍS en Caracas, Boris Muñoz, periodista de investigación, cronista y columnista que habla desde Boston, y Juan Diego Quesada, excorresponsal en Colombia y Venezuela.​

Si tienes quejas, dudas o sugerencias, escribe a defensora@elpais.es o manda un audio a +34 649362138 (no atiende llamadas).

