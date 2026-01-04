Maduro, tras llegar detenido a Brooklyn: “Happy new year”

Nicolás Maduro ha saludado al llegar al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, arribó en una furgoneta con una escolta policial tras aterrizar la ciudad de Nueva York en helicóptero

Maduro y su esposa, Cilia Flores, aterrizaron hace unas pocas horas en el aeropuerto militar Stewart, New Windsor, en el Estado de Nueva York, después de ser capturados durante la madrugada en una operación militar estadounidense en Caracas, Venezuela. El líder chavista y su mujer serán juzgados en el tribunal del distrito sur de Nueva York por delitos de narcotráfico y corrupción.