Cronología visual del ataque de EE UU a Venezuela: de los bombardeos a la captura de Maduro y su traslado a Nueva York

Los bombardeos registrados a las dos de la madrugada en varios puntos de Venezuela marcaron el inicio de una jornada en la que Trump ha depuesto al líder chavista y que ha terminado con el presidente Maduro y su esposa descendiendo encapuchados de un avión en Nueva York