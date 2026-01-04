Ir al contenido
Bombardeos en Caracas y la detención de Nicolás Maduro.Foto: REUTERS | Vídeo: EPV
Ataque de Estados Unidos a Venezuela

Cronología visual del ataque de EE UU a Venezuela: de los bombardeos a la captura de Maduro y su traslado a Nueva York

Los bombardeos registrados a las dos de la madrugada en varios puntos de Venezuela marcaron el inicio de una jornada en la que Trump ha depuesto al líder chavista y que ha terminado con el presidente Maduro y su esposa descendiendo encapuchados de un avión en Nueva York

El País
