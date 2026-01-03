Trump, sobre la posibilidad de que la opositora María Corina Machado suceda a Maduro : “No tiene el apoyo ni respeto”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparecido desde Mar-a-Lago y preguntado sobre si ha estado en contacto con Corina Machado ha respondido que no y ha descartado que la líder opositora vaya a gobernar Venezuela
