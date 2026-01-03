Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
Ataque de Estados Unidos a Venezuela

Trump, sobre la posibilidad de que la opositora María Corina Machado suceda a Maduro : “No tiene el apoyo ni respeto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparecido desde Mar-a-Lago y preguntado sobre si ha estado en contacto con Corina Machado ha respondido que no y ha descartado que la líder opositora vaya a gobernar Venezuela

El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Lo más visto

  1. Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Trump asegura que Washington gobernará Venezuela hasta que haya “una transición segura”
  2. La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
  3. La lotería perdida y hallada de Villamanín
  4. La primera imagen de Maduro detenido y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela
  5. El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina
_
_