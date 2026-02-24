Dimite la presidenta del Museo del Louvre tras la crisis desatada por el robo de las joyas de la Corona francesa

El presidente francés acepta la renuncia de Laurence des Cars, en el centro de la polémica desde octubre del año pasado, y califica la decisión como “un acto de responsabilidad”

La presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, ha presentado su dimisión al presidente francés, Emmanuel Macron, que la ha aceptado, según confirmó el Elíseo en un comunicado este martes. Des Cars renuncia tras meses de polémicas en torno a la pinacoteca, que se iniciaron tras el espectacular robo del pasado 19 de octubre, en el que cuatro asaltantes entraron en la galería de Apolo y se llevaron las ocho joyas de la Corona francesa. Macron ha calificado la renuncia de “acto de responsabilidad en un momento en que el museo más grande del mundo necesita estabilidad y un nuevo impulso para completar con éxito importantes proyectos de seguridad y modernización”.

La ahora exdirectora ha explicado los motivos de su renuncia en una entrevista a Le Figaro: “He llegado a la conclusión de que la modernización del Louvre que he liderado desde que asumí el cargo en septiembre de 2021 ya no puede llevarse a cabo. Permanecer en el cargo significaría gestionar lo que ha existe, cuando el Louvre necesita continuar su transformación“.

Ya había presentado su dimisión poco después del robo, aunque entonces fue rechazada por el Gobierno francés que ordenó una investigación administrativa que reveló importantes deficiencias de seguridad, obligando al museo a tomar medidas de seguridad de emergencia. A ello se sumó una fuga de agua que causó importantes daños en una galería con documentación sobre el periodo egipcio, y una huelga sostenida de sus trabajadores que ha obligado al museo a cerrar sus puertas varios días desde el mes de diciembre.

