Cerca de 400 documentos del departamento egipcio del Louvre dañados por una fuga de agua

El Museo francés asegura que no se trata de “pérdidas irreparables” y que los materiales dañados serán restaurados

No había transcurrido ni un mes desde el espectacular robo de joyas en el Museo del Louvre de París, el pasado 19 de octubre, cuando fue descubierto que una fuga de agua en los sistemas de ventilación había dañado entre 300 y 400 documentos de una de las bibliotecas del museo.

Los materiales afectados forman parte de la colección del departamento de egiptología y, según ha explicado este domingo Francis Steinbock, vice gerente del museo, a una cadena de televisión, se trata de documentos que los investigadores consultaban pero que no eran irremplazables, “revistas de egiptología” y “documentación científica” del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque aún están evaluando los daños, afirmó que muchos de los materiales podrán ser restaurados. “Ningún objeto patrimonial se ha visto afectado por estos daños”, aseguró. “En este momento, no tenemos pérdidas irreparables ni definitivas en estas colecciones”.

Los responsables del museo descubrieron la avería y el destrozo el 26 de noviembre pero han esperado hasta este domingo para hacerlo público. Según ha informado la web La Tribune de l’Art la mala situación del sistema de ventilación había sido detectado hacía tiempo, pero no había fondos para repararlo. Steinbock ha afirmado que los trabajos de reparación del sistema de ventilación estaban previstos para septiembre de 2026.

Este domingo también elevó la voz el sindicato CFDT-Cultura que hizo público un comunicado: “Este último incidente confirma una situación que se ha ido deteriorando durante demasiado tiempo”. El lunes el sindicato tiene prevista una asamblea para debatir estos graves incidentes.