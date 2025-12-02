El Louvre vuelve a exhibir pintura española con la seguridad reforzada

El Museo reabre la galería de Los cinco continentes, donde se expone la pintura italiana y casi un centenar de obras de artistas como Goya, Zurbarán, El Greco o Murillo

Tras semanas en el centro de la polémica y de las críticas por sus problemas de seguridad, el Museo del Louvre reabre este miércoles uno de sus espacios, recién renovado, que es donde se expone la colección de pintura española. Artistas como Murillo, Goya o Zurbarán vuelven a mostrarse en la galería Los Cinco Continentes, cuyos trabajos de renovación comenzaron hace un año y reabre al público este miércoles, totalmente reformada y con más medidas de seguridad.

Aunque hay otras salas de la pinacoteca que ya se habían reformado antes, esta es la primera galería que se inaugura tras el insólito robo de las joyas de la corona francesa del pasado 19 de octubre. Ese día, cuatro hombres accedieron con la ayuda de una escalera de mudanza por el balcón que da acceso a la galería de Apolo y rompieron con radiales las vitrinas donde se encontraban las joyas. Se llevaron siete piezas y se fueron por donde habían entrado.

El asalto, que se produjo en siete minutos, reveló las grietas de seguridad que tiene el museo más visitado del mundo, también el más grande, y a partir de ahí se fueron conociendo los problemas de deterioro que sufren algunas de las salas. Lo reveló poco después del atraco un informe del Tribunal de Cuentas, que denunciaba que el Museo ha privilegiado estos últimos años su presupuesto a la compra de obras y a atraer público en detrimento de la seguridad y la renovación de sus salas.

Cuadros de Murillo, esta mañana en el Louvre. Gonzalo Fuentes (REUTERS)

Hace dos semanas la pinacoteca decidió cerrar la galería Campana, la que expone la colección de cerámica griega, ante el riesgo de derrumbe. Las obras en la galería de los cinco continentes empezaron mucho antes, pero se han tenido en cuenta todos estos aspectos. “Se inaugura una galería que se ha renovado totalmente, y, claro, también se ha incidido mucho en el plano de la seguridad”, ironizó ante la prensa la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, durante la visita previa a la apertura al público este miércoles.

La colección de pintura española está en el primer piso de la galería y los visitantes tendrán acceso directo desde la Puerta de los Leones, en el lado del Sena y que se inaugura también. “Esto permite dar un respiro a toda la saturación que hay en la entrada a través de la pirámide”, ha señalado Laurence des Cars, que ha estado en el centro de las críticas tras el asalto.

La colección de pintura española cuenta con obras de Murillo, Zurbarán, El Greco y Goya, de los siglos XVII y XVIII. “Se ha aprovechado el cierre de la galería para restaurar algunas de ellas. En muchos casos los marcos estaban deteriorados y el barniz estaba oscurecido e impedía ver los colores o la luz”, explica Charlotte Chastel-Rousseau, conservadora encargada de la pintura española del Museo del Louvre.

La colección de la pinacoteca, según explica la experta, reúne unas 200 obras, aunque en la sala hay expuestas de momento cerca de un centenar. Las que están restaurándose, varias de Murillo, se incorporarán en primavera. La pintura española está toda en esta galería “a excepción de algún Goya”, señala la experta.

Otra de las salas abiertas hoy. Gonzalo Fuentes (REUTERS)

Algunas de las obras hace años que no se muestran. Es el caso de cuatro grabados de la serie los Disparates de Goya. Fueron realizados entre 1815 y 1823. El Museo del Louvre los adquirió en el año 2011 y desde entonces no se habían vuelto a exponer. “Se trata de un espacio que estaba muy deteriorado desde hace años y se ha renovado todo: la instalación eléctrica, se ha rediseñado la instalación de las obras y se ha reforzado la seguridad. Además, estos trabajos han sido la excusa para poner el valor la colección”, explica la conservadora.

La pintura española comparte espacio con la italiana. Además, la galería de los cinco continentes acoge más de un centenar de piezas africanas, asiáticas o de América Latina, que pertenecían al museo Jacques Chirac, que cumple 25 años.

La sala está concebida para exponer “obras de gran formato y se ha pintado de negro, había que encontrar un color que resaltase el tono de las obras, que es muy particular”, explica la conservadora. “Ahora el público estará más atraído por las pinturas, porque están mejor presentadas y explicadas. La sala ofrece una visión más ambiciosa de la obra española”, señala Chastel-Rousseau.

Sébastien Allard, director del departamento de pintura del museo, incide en que ahora hay más cámaras de seguridad que las que había antes. A principios de noviembre, tras el atraco, la pinacoteca anunció una serie de medidas de urgencia para reforzar la seguridad, sobre todo con cámaras de videovigilancia, tanto en el interior como en el perímetro del edificio.

El Louvre recibe cada año casi nueve millones de visitantes (dato de 2024), unas 300.000 personas cada día, así que también hay un problema de saturación. La galería de los cinco continentes está situada en el ala Denon del Museo, la más concurrida y la misma donde se encuentra la galería de Apolo, en la que se produjo el insólito asalto. Aunque se ha detenido a los cuatro asaltantes, las joyas, con un coste estimado de 88 millones de euros pero con un valor patrimonial incalculable, aún no han parecido.