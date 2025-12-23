Ir al contenido
Operaciones policiales

Sacrificios y cocaína: la Policía desarticula una “secta destructiva” en Santa Cruz de Tenerife

Utilizaba rituales santeros para el control psicológico de los adeptos, según el cuerpo armado. Hay cinco detenidos

Guillermo Vega
Guillermo Vega
Las Palmas de Gran Canaria -
La Policía Nacional ha desarticulado en Canarias una presunta secta destructiva que utilizaba rituales vinculados a la santería para ejercer un “control psicológico absoluto” sobre sus seguidores, a quienes exigía importantes cantidades de dinero a cambio de supuestos beneficios espirituales o de la curación de enfermedades. La operación se ha saldado con cinco detenidos —cuatro en Tenerife y uno en Gran Canaria— y con el ingreso en prisión provisional del considerado líder del grupo.

Según ha informado la Policía, los arrestados están acusados de los delitos de asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, contra la salud pública y falsedad documental. Las actuaciones se han desarrollado principalmente en Santa Cruz de Tenerife, aunque la investigación ha tenido ramificaciones en la isla de Gran Canaria.

Los investigadores sostienen que el grupo operaba bajo una apariencia de espiritualidad y dirigía sus actividades a personas con distintas situaciones de vulnerabilidad. A través del engaño y de la inculcación de miedos —en muchos casos de carácter espiritual—, los responsables sometían a los adeptos a un control total de sus decisiones personales y económicas, con el objetivo último de enriquecerse de forma ilícita.

Rituales con drogas y animales sacrificados

De acuerdo con la información policial, los líderes de la secta organizaban ceremonias esotéricas en las que se empleaban figuras y objetos que representaban a supuestas deidades. “Durante los rituales desarrollados se sacrificaban animales y se consumían sustancias que suponían un riesgo para la salud, como el estramonio, el popper o la cocaína”, ha explicado el cuerpo armado.

El consumo de estas drogas, unido al fuerte componente coercitivo de las ceremonias, habría tenido consecuencias graves para algunos de los integrantes del grupo. La Policía señala que el control psicológico ejercido por el líder era tan intenso que varios antiguos adeptos han necesitado tratamiento psiquiátrico tras abandonar la organización.

Prisión provisional para el líder

Tras pasar a disposición judicial, el juzgado competente ha decretado la prisión provisional para el cabecilla de la secta, mientras que el resto de los detenidos ha quedado en libertad con la imposición de distintas medidas cautelares. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones si aparecen más víctimas.

Los especialistas de la Policía Nacional han advertido en la nota de prensa de la operación del riesgo que entrañan este tipo de grupos, que operan bajo la cobertura de prácticas espirituales o religiosas para encubrir actividades delictivas, ejercer la coacción sobre sus seguidores y obtener importantes beneficios económicos.

El cuerpo policial recuerda que mantiene habilitado el correo electrónico sectasdestructivas@policia.es para que cualquier ciudadano pueda comunicar de forma anónima y confidencial la existencia de prácticas similares.

Sobre la firma

Guillermo Vega
Guillermo Vega
Guillermo Vega - twitter
Corresponsal en Canarias y miembro del equipo de edición del diario. Trabajó en la Cadena Ser, Cinco Días y fue jefe de EL PAÍS Retina y de la sección de Tecnología. Licenciado en Ciencias de la Información, diplomado en Traducción e Interpretación y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
