La Policía detiene a cuatro personas por facilitar encuentros sexuales con menores tutelados en Canarias
El operativo policial ha permitido localizar a, al menos, siete víctimas
La Policía Nacional y la Policía Autonómica Canaria han informado este viernes de la desarticulación en Gran Canaria de una red que presuntamente facilitaba encuentros sexuales con menores tutelados por el Gobierno de Canarias. Los operativos desplegados, explica la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se han llevado a cabo esta semana cuatro registros domiciliarios simultáneos, dos en Las Palmas de Gran Canaria y otros dos en Santa Lucía de Tirajana (sureste de la isla), y se ha podido localizar a siete víctimas. Las fuerzas de seguridad han practicado cuatro detenciones, si bien el operativo sigue abierto, por lo que no se descartan nuevos arrestos. Los cuatro detenidos se encuentran en prisión provisional.
En los registros se ha intervenido material digital e informático, dispositivos de almacenamiento, un arma de fuego tipo revólver y sustancias estupefacientes. Las pesquisas apuntan a que los detenidos podrían estar implicados en la facilitación de encuentros sexuales con menores.
Esta redada se produce algo más de un mes después de que la Policía Nacional desarticulase otra red criminal transnacional dedicada al tráfico de menores desde centros de acogida de Canarias hacia Francia. Esta actuación, denominada Operación Tritón, se saldó con 11 detenidos (nueve en Lanzarote, y otros dos en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria) acusados de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, tráfico ilegal de personas, delitos contra los derechos y deberes familiares, encubrimiento y pornografía infantil.
Esta operación también continúa abierta, con el objetivo de “localizar y proteger a los menores desaparecidos”, sin detallar de cuántos se trata. Una portavoz del Gobierno de Canarias ha explicado a EL PAÍS que en la actualidad cuentan con unos 300 procedimientos abiertos por fugas de menores de los centros en los que están tutelados.
