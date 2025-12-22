Ir al contenido
_
_
_
_
Ofrecido porAENA
Lotería de Navidad
En directo
Sorteo de Navidad

Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulte la lista de números premiados

Descubra si sus décimos han sido agraciados en el Sorteo Extraordinario de Navidad de hoy con el buscador de la Lotería de EL PAÍS

Comprobar Lotería de Navidad 2025
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 se celebra este lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid y los premios se podrán cobrar durante los próximos tres meses.

Comprobar Lotería de Navidad 2025

Para comprobar si su décimo ha sido premiado en el sorteo de este año, EL PAÍS le ofrece a continuación una herramienta para introducir los números jugados y saber si ha sido uno de los afortunados de la jornada:

Cómo cobrar mi décimo de la Lotería de Navidad

Los agraciados podrán cobrar el premio durante tres meses desde la misma tarde del sorteo. Si se trata de cantidades iguales o inferiores a 2.000 euros, desde hace un par de años, se podrán cobrar a través de Bizum. A la hora de tributar a Hacienda, solo lo harán aquellos premios superiores a 40.000 euros y con un 20%, mientras que las cifras premiadas con una cuantía menor quedan exentas.

Si el décimo premiado se ha comprado por internet, el importe se abonará automáticamente en la cuenta asociada del usuario.

Los principales premios de la Lotería de Navidad

- El primer premio, el famoso Gordo de la Lotería de Navidad, reparte 400.000 euros a cada décimo, o lo que es lo mismo, 20.000 euros por cada euro jugado.

- El segundo premio, por su parte, otorga 125.000 euros por décimo. Es decir, por cada euro jugado, se pueden obtener 6.250 euros.

- El tercer premio está recompensado con 50.000 euros por cada décimo.

- Los dos cuartos premios suponen 20.000 euros por décimo.

- Los quintos premios, que son ocho en total, y están dotados de 6.000 euros al décimo.

Todos los premios de la Lotería de Navidad 2025

Gordo Lotería de Navidad 2025

El Gordo de la Lotería de Navidad

Segundo Premio de la Lotería de Navidad 2025

70048: Segundo premio de la Lotería de Navidad

Tercer Premio de la Lotería de Navidad 2025

Tercer premio de la Lotería de Navidad

Cuartos Premios de la Lotería de Navidad 2025

Los cuartos premios del Sorteo de Navidad: 78477

Quintos premios de la Lotería de Navidad 2025

Los quintos premios del Sorteo de Navidad

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La lluvia de millones de la Lotería de Navidad 2025 empieza por Madrid: el número 70.048, agraciado con el segundo premio

El País

El sorteo y las celebraciones de la Lotería de Navidad 2025, en imágenes

El País

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Así te hemos contado las elecciones en Extremadura | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
  2. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  3. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
  4. Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
  5. Los resultados de las autonómicas en Extremadura, municipio a municipio
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_