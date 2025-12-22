Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulte la lista de números premiados
Descubra si sus décimos han sido agraciados en el Sorteo Extraordinario de Navidad de hoy con el buscador de la Lotería de EL PAÍS
El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 se celebra este lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid y los premios se podrán cobrar durante los próximos tres meses.
Comprobar Lotería de Navidad 2025
Para comprobar si su décimo ha sido premiado en el sorteo de este año, EL PAÍS le ofrece a continuación una herramienta para introducir los números jugados y saber si ha sido uno de los afortunados de la jornada:
Cómo cobrar mi décimo de la Lotería de Navidad
Los agraciados podrán cobrar el premio durante tres meses desde la misma tarde del sorteo. Si se trata de cantidades iguales o inferiores a 2.000 euros, desde hace un par de años, se podrán cobrar a través de Bizum. A la hora de tributar a Hacienda, solo lo harán aquellos premios superiores a 40.000 euros y con un 20%, mientras que las cifras premiadas con una cuantía menor quedan exentas.
Si el décimo premiado se ha comprado por internet, el importe se abonará automáticamente en la cuenta asociada del usuario.
Los principales premios de la Lotería de Navidad
- El primer premio, el famoso Gordo de la Lotería de Navidad, reparte 400.000 euros a cada décimo, o lo que es lo mismo, 20.000 euros por cada euro jugado.
- El segundo premio, por su parte, otorga 125.000 euros por décimo. Es decir, por cada euro jugado, se pueden obtener 6.250 euros.
- El tercer premio está recompensado con 50.000 euros por cada décimo.
- Los dos cuartos premios suponen 20.000 euros por décimo.
- Los quintos premios, que son ocho en total, y están dotados de 6.000 euros al décimo.
Todos los premios de la Lotería de Navidad 2025
