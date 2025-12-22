Los cuartos premios del Sorteo de Navidad 2025: 78477

Los agraciados con los dos cuartos premios reciben 20.000 euros por décimo y están exentos de impuestos

A las 09.53, en el séptimo alambre de la segunda tabla, y tras cantar el segundo premio, Piero Rai y Alisce han cantado el número 78.477, el primer cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que reparte 200.000 euros por serie, 20.000 euros por décimo.

Los dos cuartos premios, al igual que los ocho quintos, se cobran íntegramente y quedan exentos de impuestos, ya que la cantidad premiada está por debajo del umbral fiscal de los 40.000 euros.

El 78.477 ha sido un premio muy repartido: Cazorla (Jaén), Getafe, Badalona, San Lorenzo del Escorial, Burgos, Olot (Girona), Toledo, Valencia, Lioa (Bizkaia), entre otras localidades. Pero ha sido la Administración Número 1 de la localidad jienense la que más series de este cuarto premio han vendido, sumando un total de 24 millones de euros repartidos, según Loterías y Apuestas del Estado.

Piero y Alisce, los encargados de cantar el primer cuarto premio del sorteo, el año pasado cantaron el Gordo de la Lotería de Navidad, un cuarto y un quinto premio.

Además de los dos premios principales, los cuartos también otorgan premios adicionales por centenas, aunque no cuentan con aproximaciones ni terminaciones. Los premios a la centena son los que se llevan aquellos décimos cuyas tres primeras cifras, empezando por la izquierda, coincidan con la del número agraciado. En total, se reparten 99 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena de los cuartos premios

En el sorteo de Lotería de Navidad de 2024 los cuartos premios fueron para los números 48020 y el 77768 y fueron unos de los más repartidos de la jornada, aunque, al igual que ocurría con los quintos premios, Madrid fue la ciudad donde se vendieron más décimos premiados.

Este año la Lotería de Navidad reparte un total de 2.772 millones de euros en premios, entre los que destacan el esperado Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo, el segundo con 125.000 euros para cada décimo, el tercer premio 50.000 euros al décimo, los cuartos con 20.000 euros al décimo y los ocho quintos con 6.000 euros para cada décimo ganador.

EL PAÍS ofrece una amplia cobertura del Sorteo de Lotería de Navidad desde el Teatro Real de Madrid, con la narración minuto a minuto. Además, en esta herramienta se pueden comprobar los números premiados y en la web se publicará la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que se podrá consultar una vez finalizado el sorteo.

Los agraciados tienen tres meses para cobrar su premio. Los premios de 2.000 euros o más deben cobrarse en las entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado, en este caso BBVA y CaixaBank.