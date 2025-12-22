El Gordo de la Lotería de Navidad 2025
Premio de 400.000 euros por cada décimo de este número, el más deseado del Sorteo Extraordinario de Navidad
La principal lluvia de millones del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 es la del primer premio, el popular Gordo, que reparte 400.000 euros por cada décimo agraciado (20.000 euros por cada euro apostado).
Los ganadores de el Gordo se llevan, una vez descontados los impuestos, 328.000 euros. En el sorteo de la Lotería de Navidad, solo tributan los premios de más de 40.000 euros y Hacienda ingresa unos 180 millones de euros, según cálculos de los técnicos de Gestha.
El segundo premio ha sido para el 70.048, con 125.000 euros por décimo. Ha caído en Madrid, en la calle Barquillo. Aquí se puede seguir en directo el sorteo de la Lotería de Navidad.
La novedad más importante de la Lotería de Navidad de este año, que se celebra desde 1812, es que se aumenta la producción hasta las 198 series, la cifra más alta en la historia reciente. La emisión total llega así a los 3.960 millones de euros, de los cuales 2.772 millones son para los premios, 70 más que en 2024.
Los premios de la Lotería de Navidad
El año pasado, el Gordo de la Lotería de Navidad repartió suerte al número 72480, que se vendió íntegramente en Logroño. Las provincias donde en más ocasiones ha caído el Gordo son Madrid y Barcelona, lógicamente por ser las más pobladas, tener un mayor número de administraciones de lotería y, por tanto, vender mayor la cantidad de décimos.
Comprobar los números premiados en EL PAÍS
A continuación se pueden consultar todos los números premiados de la Lotería de Navidad. También se podrá en la lista oficial de Loterías y Apuestas del Estado que se podrá consultar una vez finalizado el sorteo en nuestra web. Hay tres meses para cobrar los premios, hasta el 23 de marzo de 2026.
