Lotería de Navidad 2025: ¿cuánto dinero se queda Hacienda de cada premio? ¿Cambia si se comparte?

Este lunes a las 9.00 comienzan a girar los bombos del Teatro Real de Madrid y millones de españoles estarán pendientes de si su número es agraciado con el Gordo: cuatro millones de euros a la serie o 400.000 euros al décimo. Este boleto no será el único galardonado, ya que también están el segundo premio, que reparte 125.000 al décimo; el tercero, con 50.000; dos cuartos premios y ocho quintos (de 20.000 y 6.000 euros por billete, respectivamente). Si se es uno de los ganadores de estos premios, es necesario saber qué cantidad de dinero se queda Hacienda.

Desde 2013 está en vigor un impuesto especial que grava las cantidades superiores a los 40.000 euros de este sorteo con un 20%. Así, aquellos que tengan un décimo con el premio Gordo deberán pagar en total 72.000 euros, por lo que en vez de ganar 400.000 euros obtendrán 328.000. En el caso del segundo, el importe neto ganado será de 108.000 y si se tiene un boleto galardonado con el tercero se retendrán 2.000 euros, por lo que se ingresarán 48.000 euros.

Este dinero ganado, sin embargo, no es necesario incluirlo en la declaración de la renta ni realizar ningún trámite adicional. Este premio no se integra en la base imponible del IRPF y es suficiente con la retención, que realiza la propia Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) Así, la propia Selae abonará la retribución correspondiente aplicando el gravamen en el momento del pago.

¿Cuánto dinero recaudará Hacienda?

Con la aplicación de este impuesto, la Agencia Tributaria podrá recaudar hasta 180,2 millones con los premios de este sorteo, si se reparten los tres grandes, según los cálculos realizados por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Desde Gestha también advierten de que en 2024 se produjo un fuerte repunte de los premios mayores obtenidos por sociedades, fundaciones y asociaciones, que se han multiplicado por 43, en comparación con las grandes caídas registradas en 2021 y 2023. Además, se han multiplicado por más de 14 los grandes premios obtenidos por no residentes, que no tienen que declararlos al soportar la retención.

Los técnicos de Hacienda también recuerdan que al no tenerse que incluir el dinero ganado en la base del IRPF, los agraciados no se verán perjudicados para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio. Aun así, señalan que sí habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si el conjunto alcanza el mínimo para presentarlo.

Premios compartidos

En el caso de los premios compartidos entre amigos o conocidos, una práctica muy habitual a la hora de comprar lotería de Navidad, se deben distribuir los 40.000 euros que están exentos de impuestos entre todos los beneficiarios en proporción a su porcentaje de participación, tal y como aclara la Agencia Tributaria. Además, quien proceda al reparto y figure como beneficiario único, deberá estar en condiciones de acreditar que el dinero ganado ha sido repartido entre todos los participantes.

También es necesario destacar que, según el despacho de abogados Sánchez Garrido, si una persona cobra el premio completo y lo reparte sin haber acreditado correctamente la participación previa de los demás, “Hacienda podría considerar el reparto como una donación sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones”, un gravamen que “podría resultar significativamente más alto que la retención aplicada inicialmente”.

Por otro lado, la Agencia Tributaria asegura que los contribuyentes del IRPF o los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente que se lleven un premio —y se les aplique la retención en el momento del abono de la suma— no tendrán que presentar ninguna otra autoliquidación. En el caso de estos últimos, además, podrán solicitar la devolución que pudiera corresponderles por aplicación de un convenio para evitar la doble imposición internacional.

Reponer el mínimo exento

Los técnicos de Hacienda también han reclamado al Gobierno que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías del Estado o de comunidades autónomas, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros. Así, destacan que no tiene “ninguna justificación” que no tribute un premio inferior a los 40.000 pero que sí lo hagan algunas prestaciones, como la de desempleo, o las subvenciones por importes reducidos. El umbral en el mínimo exento en los premios ha ido variando en los últimos años. Hasta 2017 estaba fijado en 2.500 euros, para después pasar a 10.000 en 2018, a 20.000 en 2019 y a 40.000 euros —el actualmente en vigor— desde 2020.