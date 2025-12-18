El gasto en lotería por comunidades: de Madrid, la que más décimos vende, a Castilla y León, la que más gasta por habitante
En 2025 los ciudadanos han desembolsado de media 76 euros, dos más que en 2024
Quedan pocos días para que se celebre el sorteo de Navidad 2025, para el que se han puesto a la venta 198 millones de décimos. Este sorteo, que se celebró por primera vez el 18 de diciembre de 1812, tiene sus boletos a la venta desde el 10 de julio, según confirmó el presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta. Este 2025 el precio de cada uno ha sido de 20 euros, pero los loteros ya han abierto el debate para que suba en próximas ediciones a 25 e incrementar la cuantía de los premios.
La emisión de este año asciende a 198 series, cinco más que en 2024, con 1.980 décimos de cada uno de los 100.000 números disponibles, alcanzando una recaudación de 3.960 millones de euros. De esta cantidad, un 70% se destinará a premios. En total, el sorteo del próximo 22 de diciembre repartirá 2.772 millones de euros (70 millones más que el año anterior).
¿Qué comunidad gasta más en lotería de Navidad?
Según los datos de consignación publicados por LAE (esto es, la lotería que es distribuida) para 2025, cada español gastará de media 76,08 euros para comprar lotería en este sorteo, 2,2 euros más que el año pasado.
La comunidad autónoma que, según esta estimación, más va a gastar por habitante es Castilla y León, con una media de 121,28 euros, al igual que en 2024, seguida de Asturias (119,67 euros), y La Rioja (113,96 euros). Los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (17,32 euros) y Ceuta (19,10 euros) son los que menos van a gastar, seguidos de los de Baleares (42,94 euros) y Canarias (47,24 euros)
Los territorios que más décimos venderán en 2025 serán los mismos que en 2024. El año pasado, la Comunidad de Madrid lideró las ventas con 596 millones de euros consignados, seguida de Andalucía (552 millones), Cataluña (458 millones) y la Comunidad Valenciana (452 millones).
Cuáles son los premios del sorteo de Navidad
- Primer premio: 400.000 euros por cada décimo (4 millones de euros a la serie).
- Segundo premio: 125.000 euros por cada décimo (1.250.000 de euros a la serie).
- Tercer premio: 50.000 euros por cada décimo (500.000 de euros a la serie).
- Dos cuartos premios: 20.000 euros por cada décimo (200.000 de euros por serie).
- Ocho quintos premios: 6.000 euros por cada décimo (60.000 de euros por serie).
- Pedrea (1794 premios): 100 euros por cada décimo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La Cámara de Diputados aprueba el presupuesto de Milei, pero rechaza su ajuste a las universidades
La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16
La huella de Trump en el Día Internacional del Migrante: “Ha sido uno de los años más difíciles, el más cruel”
La última estafa en WhatsApp detrás del sueño legal: el uso del estatus migratorio como carnada
Lo más visto
- La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
- El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
- El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
- Víctor Manuel, músico: “El capital tiene que rectificar, nunca pensé que fueran a ser tan voraces”
- Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”