El gasto en lotería por comunidades: de Madrid, la que más décimos vende, a Castilla y León, la que más gasta por habitante

Una persona compra lotería en un establecimiento en Valencia en una imagen de archivo

En 2025 los ciudadanos han desembolsado de media 76 euros, dos más que en 2024

Quedan pocos días para que se celebre el sorteo de Navidad 2025, para el que se han puesto a la venta 198 millones de décimos. Este sorteo, que se celebró por primera vez el 18 de diciembre de 1812, tiene sus boletos a la venta desde el 10 de julio, según confirmó el presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta. Este 2025 el precio de cada uno ha sido de 20 euros, pero los loteros ya han abierto el debate para que suba en próximas ediciones a 25 e incrementar la cuantía de los premios.

La emisión de este año asciende a 198 series, cinco más que en 2024, con 1.980 décimos de cada uno de los 100.000 números disponibles, alcanzando una recaudación de 3.960 millones de euros. De esta cantidad, un 70% se destinará a premios. En total, el sorteo del próximo 22 de diciembre repartirá 2.772 millones de euros (70 millones más que el año anterior).

¿Qué comunidad gasta más en lotería de Navidad?

Según los datos de consignación publicados por LAE (esto es, la lotería que es distribuida) para 2025, cada español gastará de media 76,08 euros para comprar lotería en este sorteo, 2,2 euros más que el año pasado.

La comunidad autónoma que, según esta estimación, más va a gastar por habitante es Castilla y León, con una media de 121,28 euros, al igual que en 2024, seguida de Asturias (119,67 euros), y La Rioja (113,96 euros). Los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (17,32 euros) y Ceuta (19,10 euros) son los que menos van a gastar, seguidos de los de Baleares (42,94 euros) y Canarias (47,24 euros)

Los territorios que más décimos venderán en 2025 serán los mismos que en 2024. El año pasado, la Comunidad de Madrid lideró las ventas con 596 millones de euros consignados, seguida de Andalucía (552 millones), Cataluña (458 millones) y la Comunidad Valenciana (452 millones).

Cuáles son los premios del sorteo de Navidad