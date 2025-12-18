Condenado a casi 15 años de cárcel el responsable de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares

El principal acusado el día que comenzó el juicio por la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en junio de 2025, en Palma de Mallorca.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este jueves a una pena de 14 años y 9 meses de cárcel y multas que suman 465.972 euros al agente inmobiliario Carlos García Roldán, responsable de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares y una de las mayores de España, que engañó a 240 personas con la promesa de construir viviendas en Mallorca que nunca se edificaron. García Roldán, conocido como Charly y que huyó a Colombia cuando estalló el escándalo, ha sido condenado por delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Junto a él también ha sido condenado el que fuera su mano derecha en la agencia inmobiliaria Lujocasa, Michele Pilato, que afronta una condena de nueve años de prisión, así como un constructor que ha sido sentenciado a cuatro años de cárcel. El tribunal absuelve a otros tres implicados en la trama a los que la fiscalía acusaba de ser los testaferros de los cabecillas, que hicieron desaparecer el dinero obtenido de las reservas de compra de los clientes.

El tribunal considera probado que, desde su constitución, la agencia inmobiliaria no contó con medios para poder desarrollar su actividad, porque carecía de recursos propios, no disponía de financiación bancaria externa y no tenía estructura material humana suficiente para ejecutar por su cuenta la construcción de las promociones que ofertaba.

“En el momento de la firma de los contratos, Lujocasa no era titular registral de varios de los solares anunciados, disponiendo en algunos casos solo de contratos de opción de compra que no se ejercitaron, no habían obtenido licencias de obra nueva ni habían contratado avales” señalan. El tribunal apunta que los compradores, confiando en la apariencia de solvencia y profesionalidad creada mediante la apertura de establecimientos al público y de la publicidad en portales inmobiliarios, entregaron cantidades a cuenta que oscilaron entre los 5.000 euros y más de 100.000 euros, sumando en conjunto 3.382.529 euros.

Esta suma jamás fue ingresada en cuentas especiales o separadas, ni estuvo garantizada mediante un seguro de caución, incumpliendo la normativa. Los clientes entregaron dinero a cuenta para la construcción de 31 promociones de viviendas que jamás se edificaron en distintos puntos de Mallorca.

“Pese a los compromisos de reserva, Lujocasa no llegó a iniciar la construcción en prácticamente ninguna promoción” dicen los jueces, que apuntan que tras las primeras reclamaciones por parte de los clientes, García Roldán incumplió el deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores para la empresa.

Gastos en joyería, viajes y el Casino de Mallorca

Y es que para el tribunal, el ánimo de lucro de los cabecillas de la trama “no deja duda” y se manifiesta en el provecho patrimonial obtenido por los autores mediante “el desvío masivo y constante” de sumas anticipadas a fines ajenos a la promoción. La sentencia considera probado que García Roldán practicó numerosas retiradas de efectivo y gastos con tarjeta en establecimientos de ocio, joyería, viajes, restaurantes y “de forma especialmente relevante” en el Casino de Mallorca, lugar al que acudió en 277 ocasiones y dilapidó 270.000 euros.

Los jueces inciden en que se trata de delitos de especial gravedad porque la estafa recae “sobre bienes de primera necesidad”, ya que la mayor parte de las viviendas estaban destinadas como domicilio habitual de los perjudicados, quienes comprometieron sus ahorros o el producto de la venta de su anterior casa.

De hecho, el fallo no pone dudas sobre la autoría de la estafa, que achacan en exclusiva a García Roldán, a quien atribuyen “la oferta y negociación” de los contratos con los compradores y el mando en las reuniones para hablar de los solares y las promociones. “Es quien dirige, planifica y ejecuta el engaño, se sirve de las sociedades como instrumento y se beneficia de las cantidades obtenidas, hasta el punto de que según se expone en los hechos probados despilfarró grandes cantidades de dinero y tuvo un control total en la práctica totalidad de los desvíos”.

La sentencia condena a los cabecillas de la trama a indemnizar con más de dos millones de euros a más de un centenar de los afectados en concepto de responsabilidad civil, en cantidades que van de los 8.000 a los más de 90.000 euros de algunos casos.

El caso estalló en 2017 cuando decenas de afectados comenzaron a acudir a los tribunales para denunciar que habían adelantado dinero para comprar viviendas sobre plano pero el agente inmobiliario que las gestionaba no contestaba a sus llamadas. García Roldán se fugó a Colombia en marzo de 2018, antes de ser interrogado por las autoridades, y allí permaneció más de un año escondido y tras someterse a un cambio de aspecto. Una operación entre la Guardia Civil y la policía colombiana logró su detención y su posterior extradición a España, donde ingresó en prisión preventiva a la espera de juicio.