La ‘supergripe’, la influenza H3N2 circula más en México pero las autoridades desmienten que sea una nueva pandemia

A mediados de diciembre, las búsquedas en Google sobre la ‘supergripe’ provocada por el virus H3N2 alcanzaron un pico de atención en México, impulsadas por una espiral de noticias falsas que alertaban sobre una “nueva pandemia”. Si bien se trata de un viejo conocido —y no de la irrupción de un nuevo agente infeccioso como ocurrió con el nuevo coronavirus—, el virus H3N2 ha saltado a la fama en las últimas semanas por incorporar una serie de mutaciones que han provocado un aumento en su circulación, prolongando la temporada de influenza en el hemisferio sur y adelantándola en regiones del hemisferio norte como la Unión Europea y Japón. Sin embargo, el panorama global nada tiene qué ver con el escenario pandémico que puso a los sistemas de salud en jaque a inicios de 2020.

¿Qué es la influenza H3N2?

Se trata de uno de los virus causantes de la influenza estacional, que año tras año provoca un aumento de las enfermedades respiratorias que coincide con la llegada del otoño e invierno. Junto con la influenza H1N1, el H3N2 es uno de los virus de mayor circulación durante la temporada, que en México suele prolongarse de octubre a mayo. “Los virus de influenza tienen una característica biológica que hace que tengan mutaciones y cambios. De vez en cuando, estas se acumulan y producen más cambios y generan características diferentes a los otros. Cada año hay un virus de influenza exitoso que es el que predomina y lo que está pasando es que distintos sistemas de vigilancia epidemiológica en varios países han avisado que el virus predominante es un virus tipo AH3N2 y todos los protocolos de vigilancia dicen que hay que seguirlo estudiando”, explica a este diario Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la UNAM.

El 12 de diciembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó a los países miembros a promover la vacunación con énfasis en los adultos mayores y fortalecer la vigilancia del virus en la región, a propósito de su reciente circulación en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá: “Las autoridades sanitarias de esos países no han reportado cambios significativos en la gravedad clínica, pero históricamente las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen asociarse con mayor impacto en personas adultas mayores”, explica la OPS en un comunicado.

No es una amenaza pandémica

Rodríguez es enfático cuando asegura que no existe punto de comparación entre los efectos de la influenza H3N2 y la irrupción del SARS-CoV-2, causante de la pandemia de covid-19 que comenzó en marzo de 2020. “No estamos frente a un virus que nos tiene desprotegidos como el virus del covid. Cuando llegó, no teníamos pruebas de diagnóstico, ni vacunas, ni tratamientos, ni sabíamos qué hacer con los pacientes”, explica. “El virus H3N2 no es una amenaza pandémica, porque tenemos muchos elementos que nos ayudan a que el impacto sea menor: el primero es el sistema centinela, la vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios; el segundo, las pruebas de diagnóstico; el tercero, la sospecha clínica, el conocimiento de los médicos; el cuarto es el oseltamivir como antiviral específico para los pacientes; y el quinto es la vacunación desde hace varios años contra la influenza estacional que de forma general tiene un nivel de protección”.

A la luz de los datos actuales, Rodríguez explica que no hay evidencia de que el H3N2 provoque una enfermedad más grave o que afecte más a algún grupo de edad diferente al habitual. A pesar de que la OMS aclara que la influenza se mantiene dentro de los rangos esperados a nivel global, la alta circulación del virus apunta a que es ligeramente más transmisible. “Lo importante es que es un virus estacional que se está vigilado y lo que tenemos que hacer es evitar contagios en la comunidad”, explica. Desde el programa de investigación sobre riesgos epidemiológicos de la UNAM del cual forma parte, Rodríguez recalca la necesidad de prevenir contagios con las mismas medidas de prevención popularizadas durante la pandemia de covid-19, como el uso de cubrebocas al experimentar síntomas de enfermedad respiratoria, y la vacunación contra influenza para reducir el riesgo a la enfermedad grave y la hospitalización.

Síntomas y tratamiento

Como el resto de virus que causan enfermedades respiratorias, la influenza causada por H1N1 o H3N2 se manifiesta con fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares y fatiga en general. Rodríguez indica que si bien es necesaria una prueba para saber de qué enfermedad respiratoria se trata, “para fines prácticos, es la misma influenza: ni al paciente ni al médico tratante le hace una diferencia si el virus es H1N1 o H3N2 de antes, o H3N2 del subclado K”, asegura. “Es la misma vía de contagio, el mismo periodo de incubación de uno o dos días; la misma manifestación clínica con fiebre, tos, dolor de articulaciones, dolor de cabeza; se diagnostica con el mismo tipo de pruebas y se da el mismo tratamiento que es oseltamivir, el antiviral específico contra el virus de la influenza”.

H3N2 en México

En México, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud actualizados al 7 de diciembre de 2025, en lo que va de la temporada de influenza estacional se han confirmado 952 casos positivos. Se trata de la cifra más baja en los últimos tres años para la misma semana epidemiológica, con una prevalencia del 71,5% de contagios causados por el virus H1N1 y 16,2% por el H3N2. El pasado 12 de diciembre, el titular de la Secretaría, David Kershenobich, informó de la detección del primer caso en el país de influenza provocada por el virus H3N2 subclado K en un paciente de la capital que respondió al tratamiento ambulatorio con antivirales y se recuperó satisfactoriamente. “Lo más probable es que en México el virus H3N2 vaya a provocar la ola de influenza que tenemos cada año y que vaya a ser el virus dominante, podríamos estar esperando esto”, asegura Rodríguez. “Lo que tenemos que hacer como sociedad es interrumpir la transmisión de este y de todos los otros virus respiratorios en la comunidad, evitar los contagios en la comunidad. Esa es la clave”.