Cultura
Martín Caparrós

Martín Caparrós, distinguido como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara

La institución mexicana entrega la medalla al escritor y periodista argentino por su “compromiso ético e intelectual con la verdad, la memoria y la dignidad humana”

Alan García Loza
Alan García Loza
Madrid -
Ir a los comentarios

Son muchas las razones para distinguir a Martín Caparrós como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara (México). Algunas de ellas se expusieron esta tarde en un acto en el Instituto México en España (Madrid): “Su extraordinaria contribución al periodismo narrativo y a la literatura contemporánea”, o por su “compromiso ético e intelectual con la verdad, la memoria y la dignidad humana”. Por eso y por su trayectoria como escritor, cronista y ensayista, la institución mexicana entregó la medalla al autor de Ñamérica y El hambre. “Es una de las voces más relevantes del ámbito iberoamericano”, justifica la institución.

A Martín Caparrós le “faltó México en su vida”, dijo el escritor. El argentino “quería vivir allí en algún momento”. Por la inspiración que fue Carlos Fuentes para su primera novela o porque fue en ese país donde hace 45 años comenzó a dejarse su ya característico bigote.

La sala donde se celebró el acto, ubicada en la segunda planta del Instituto México en España (Madrid), acogió una exposición de unas 50 ilustraciones multicolor de México y a un grupo selecto de poco más de 30 personas. Entre ellas se encuentran periodistas y autores como Alex Grijelmo, el escritor mexicano Jorge Volpi y el exdirector de EL PAÍS, Javier Moreno. También asistieron amistades y familiares del homenajeado y algunos becarios de la Universidad de Guadalajara que a partir de hoy están “bajo su tutela”. Todos recibieron al argentino con un caluroso y sonoro aplauso.

De todas las razones que leyó Mara Robles, rectora en la Universidad de Guadalajara, Caparrós asintió a una en especial: “Es un sembrador de dudas”. Esa semilla es la que plantan cada año a los estudiantes, contó Robles, que inician escuchando las primeras líneas de El hambre: “Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre: sentimos hambre dos, tres veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre y, al mismo tiempo, para muchos de nosotros, nada más lejano que el hambre verdadera”. Esa lectura sorprendió y emocionó a Caparrós.

El Doctorado Honoris Causa es el título honorífico y el más importante galardón que otorga la Universidad de Guadalajara concede a personalidades “eminentes”. Ya sean mexicanos o extranjeros, con méritos “excepcionales” por sus contribuciones en cualquier campo del conocimiento, de las artes, o por la “destacada contribución de su vida y obra, a las causas más nobles de la humanidad”.

Tanto Martín Caparrós (Buenos Aires, 68 años) como su obra han recorrido medio mundo. Tiene más de 40 libros publicados en más de 30 países. Entre sus más recientes entregas están Antes que nada (Random House), que recoge las memorias de más de 50 años de profesión, así como las consecuencias del ELA —enfermedad que afecta a las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal—, que le fue diagnosticada hace tres años. El también periodista y columnista de EL PAÍS publicó el pasado noviembre Bue (Random House), donde narra la diversidad y lo auténtico de las ciudades. En este caso la suya: Buenos Aires, que lo nombró “Ciudadano ilustre”, en 1957.

Los recientes homenajeados en los últimos años han sido: el cantante y compositor español Joan Manuel Serrat (81 años), “por el canto que transformó la lengua en puente y no en frontera”; el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado (81 años) —exiliado en Madrid luego de que en 2021 la fiscalía de Nicaragua dictara una orden de captura en su contra— en reconocimiento a su “invaluable legado y su contribución a la cultura y la literatura hispanoamericana”; el escritor cubano Leonardo Padura (70 años), por una obra que” ha dado voz a su generación marcada por silencios y esperanzas”; y el investigador mexicano Miguel Ángel Navarro Navarro (74 años) —quien fue Rector General de la institución que otorga el mérito— por su “defensa de la educación media superior y superior como medio para alcanzar la justicia social”.

El pasado julio, la Universidad de Buenos Aires le otorgó a Caparrós un reconocimiento similar al de esta tarde.

Sobre la firma

Alan García Loza
Alan García Loza
Migrante y periodista latinoamericano. Originario de México y de la frontera más transitada del mundo, Tijuana–San Ysidro, donde comenzó como reportero gráfico y cubrió temas sociales y migración. Trabajó en Alemania cuatro años como retratista y director de arte. Ahora escribe en la sección de Cultura y cursa el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.
Más información

Martín Caparrós reivindica el papel del periodismo “honesto y veraz” al recibir el premio de periodismo Manu Leguineche

El País | Madrid

Las memorias de Martín Caparrós, en voz del escritor y de sus amigos

Rodrigo Naredo | Madrid

