El Burgos se carga al Getafe y pasan el Athletic y el Betis
Los de Valverde se clasifican en la prórroga contra el Ourense y el conjunto castellano, quinto equipo de Segunda en octavos, cuyo sorteo se celebrará el siete de enero
El Athletic Club sufrió de lo lindo para superar al Ourense, que lo llevó a la disputa de una prórroga tras el cero a cero con el que acabó el choque a los 90 minutos. Un golazo de Jauregizar en el minuto 106 dio el pase al equipo vasco. Mientras, el Burgos, sexto de la Segunda División, dio la sorpresa al eliminar al Getafe (3-1). Junto a él, también estarán en el bombo la Cultural Leonesa, el Deportivo, el Albacete y el Racing. Todos de la categoría de plata. El Betis, por su parte, no tuvo problemas ante el Murcia (0-2) y pasó también a octavos junto al Elche, el Barcelona, la Real Sociedad, el Valencia, el Atlético de Madrid, Real Madrid, Athletic, Osasuna y Alavés.
Al Athletic, con 24 títulos de Copa en sus vitrinas, le tocó lidiar con un escenario muy complicado en Ourense. Un equipo de Primera Federación que ya había eliminado a dos primeras, el Oviedo y el Girona; un césped lleno de barro por la continua lluvia sobre la ciudad gallega y un ambiente, por lo tanto, muy comprometido para el equipo bilbaíno. El Athletic gozó de las mejores ocasiones a lo largo de los 90 minutos, como en un remate de Guruzeta al larguero en el minuto 71. Ernesto Valverde dio entrada a Nico en busca del gol del triunfo, que rondó la meta de un atinado Alberto. No pudo ser y el partido se marchó a la prórroga tras el cero a cero. Bajo una intensa lluvia, el Ourense se esforzó por protagonizar la gran sorpresa copera de la jornada y la tercera seguida en su trayectoria en el torneo. Fue Jauregizar el que acabó con la felicidad gallega. El centrocampista del Athletic recibió un pase de Paredes y empalmó el balón sin dejarlo caer. La pelota entró por toda la escuadra de la portería del Ourense. Sufrió el Athletic, pero uno de los equipos favoritos para lograr el triunfo logró el pase.
🙋♂️ Aquí el GOLAZO de 𝗝𝗮𝘂𝗿𝗲𝗴𝗶𝘇𝗮𝗿.@Ourense_CF | 0-1 | @AthleticClub— RFEF (@rfef) December 18, 2025
📺 @MovistarFutbol.#LaCopaMola | #CopaDelReyMAPFREpic.twitter.com/TfKu3sKFqJ
El Burgos protagonizó la sorpresa de la jornada copera. El conjunto castellano, de Segunda, eliminó a un Getafe que jugó con bastantes suplentes en El Plantío. Y eso que el equipo madrileño se adelantó en el marcador con un golazo de Sancris. La clave del choque estuvo al filo del descanso. Un penalti por un placaje de Laso fue convertido en el gol del empate por David González.
El Burgos certificó su clasificación en el segundo acto con dos goles de Íñigo Córdoba. No fue el día del Getafe, puesto que Borja Mayoral incluso falló un penalti en el minuto 75. El conjunto de Bordalás se centrará ya en la Liga, donde el próximo domingo rinde visita al Betis en el estadio de La Cartuja. El conjunto andaluz se impuso al Murcia, de Primera Federación, con goles del Cucho, de penalti, y otro en propia meta del portero Piñeiro (0-2). El Betis cumplió, aunque no tuvo un día demasiado brillante.
El sorteo de los octavos de final se celebrará el próximo siete de enero. El día anterior, el seis, se pondrá fin a la disputa de los dieciseisavos con el Granada-Rayo Vallecano, aplazado a esta fecha por el partido de Conference de los vallecanos. En este sorteo de los octavos, los equipos participantes en la Supercopa seguirán contando con ventajas. Así, quedarán emparejados con rivales de inferior categoría. Estos equipos de inferior categoría volverán a tener ventaja de campo y jugarán en su estadio la eliminatoria, a partido único. Los duelos de estos octavos de final tendrán lugar entre el martes 13 y el jueves 15 de enero. Los cuartos se jugarán en torno al miércoles cuatro de febrero, donde ya no habrá ningún tipo de ventaja para los equipos que disputan la Supercopa.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Finabien Paisano: las claves del programa dirigido a migrantes que envían remesas
El Valencia Basket, muy incómodo en Israel, cede ante el Maccabi
Estados Unidos sanciona a 29 buques de la “flota fantasma” iraní y endurece la presión sobre Teherán y Venezuela
El Burgos se carga al Getafe y pasan el Athletic y el Betis
Lo más visto
- Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
- Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”
- El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
- La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
- La asociación mayoritaria de guardias civiles no está de acuerdo con la DGT en sustituir los triángulos por la baliza V16