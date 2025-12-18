El Burgos se carga al Getafe y pasan el Athletic y el Betis

El Athletic Club sufrió de lo lindo para superar al Ourense, que lo llevó a la disputa de una prórroga tras el cero a cero con el que acabó el choque a los 90 minutos. Un golazo de Jauregizar en el minuto 106 dio el pase al equipo vasco. Mientras, el Burgos, sexto de la Segunda División, dio la sorpresa al eliminar al Getafe (3-1). Junto a él, también estarán en el bombo la Cultural Leonesa, el Deportivo, el Albacete y el Racing. Todos de la categoría de plata. El Betis, por su parte, no tuvo problemas ante el Murcia (0-2) y pasó también a octavos junto al Elche, el Barcelona, la Real Sociedad, el Valencia, el Atlético de Madrid, Real Madrid, Athletic, Osasuna y Alavés.

Al Athletic, con 24 títulos de Copa en sus vitrinas, le tocó lidiar con un escenario muy complicado en Ourense. Un equipo de Primera Federación que ya había eliminado a dos primeras, el Oviedo y el Girona; un césped lleno de barro por la continua lluvia sobre la ciudad gallega y un ambiente, por lo tanto, muy comprometido para el equipo bilbaíno. El Athletic gozó de las mejores ocasiones a lo largo de los 90 minutos, como en un remate de Guruzeta al larguero en el minuto 71. Ernesto Valverde dio entrada a Nico en busca del gol del triunfo, que rondó la meta de un atinado Alberto. No pudo ser y el partido se marchó a la prórroga tras el cero a cero. Bajo una intensa lluvia, el Ourense se esforzó por protagonizar la gran sorpresa copera de la jornada y la tercera seguida en su trayectoria en el torneo. Fue Jauregizar el que acabó con la felicidad gallega. El centrocampista del Athletic recibió un pase de Paredes y empalmó el balón sin dejarlo caer. La pelota entró por toda la escuadra de la portería del Ourense. Sufrió el Athletic, pero uno de los equipos favoritos para lograr el triunfo logró el pase.

El Burgos protagonizó la sorpresa de la jornada copera. El conjunto castellano, de Segunda, eliminó a un Getafe que jugó con bastantes suplentes en El Plantío. Y eso que el equipo madrileño se adelantó en el marcador con un golazo de Sancris. La clave del choque estuvo al filo del descanso. Un penalti por un placaje de Laso fue convertido en el gol del empate por David González.

El Burgos certificó su clasificación en el segundo acto con dos goles de Íñigo Córdoba. No fue el día del Getafe, puesto que Borja Mayoral incluso falló un penalti en el minuto 75. El conjunto de Bordalás se centrará ya en la Liga, donde el próximo domingo rinde visita al Betis en el estadio de La Cartuja. El conjunto andaluz se impuso al Murcia, de Primera Federación, con goles del Cucho, de penalti, y otro en propia meta del portero Piñeiro (0-2). El Betis cumplió, aunque no tuvo un día demasiado brillante.

El sorteo de los octavos de final se celebrará el próximo siete de enero. El día anterior, el seis, se pondrá fin a la disputa de los dieciseisavos con el Granada-Rayo Vallecano, aplazado a esta fecha por el partido de Conference de los vallecanos. En este sorteo de los octavos, los equipos participantes en la Supercopa seguirán contando con ventajas. Así, quedarán emparejados con rivales de inferior categoría. Estos equipos de inferior categoría volverán a tener ventaja de campo y jugarán en su estadio la eliminatoria, a partido único. Los duelos de estos octavos de final tendrán lugar entre el martes 13 y el jueves 15 de enero. Los cuartos se jugarán en torno al miércoles cuatro de febrero, donde ya no habrá ningún tipo de ventaja para los equipos que disputan la Supercopa.