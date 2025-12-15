El estilo del Rayo desorienta a un Betis de muy poco fútbol
Empate en Vallecas en una noche desangelada y con la mala noticia de la lesión de De Frutos
El Rayo y el Betis empataron en un duelo marcado por la igualdad en una noche muy desangelada, marcada por las lesiones iniciales de Diego Llorente y de De Frutos. La del delantero del Rayo tiene muy mala pinta. El punto resultó positivo para los dos equipos. Los madrileños porque mostraron su fortaleza en su estadio, donde no han podido ganar conjuntos como el Madrid o el Barcelona. A los andaluces les puede valer porque, en líneas generales, fueron inferiores al Rayo y en ningún momento pudieron imponer su estilo de juego. Durante casi todo el choque se jugó a lo que quiso el Rayo, sin que los futbolistas del Betis fueran capaces de imponer su presunta superioridad técnica. Eso sí, mantuvo el empate y sigue sin perder fuera de casa. De hecho, acumula una racha formidable de dos victorias y seis empates. Lo que ocurre es que esas tablas apenas le valen en su pelea por la Liga de Campeones. Es más, un excelente Espanyol le saca cinco puntos en el quinto puesto. Mientras, equipos como el Athletic se le acercan.
Le costó un mundo al Betis adaptarse al ecosistema de Vallecas. Por más que Martín Presa, presidente del Rayo, se enfade con Manuel Pellegrini, que habló en la previa de las reducidas dimensiones del campo madrileño, no es fácil jugar en ese estadio. El Rayo, voraz en la presión y eléctrico, maniató en un primer tiempo estupendo a un Betis que no se enteró de la película. Roca, Deossa, Riquelme y Antony, hasta Fornals, no le dieron al choque lo que este requería. Por eso, las pérdidas de balones fueron continuas en el Betis. Robaba el Rayo y cogía completamente descolocado a los futbolistas del centro del campo verdiblanco.
En esa fase, fue Valles, el portero de Lora del Río, localidad sevillana, el que salvó a su equipo. Su intervención en el minuto 28, en el doble remate de Isi y Mendy, fue fantástica. También fue buena su parada a un disparo de Isi muy ajustado al palo. Dominaba el Rayo, con un doble lateral (Chavarría y Espino) para detener a Antony y un espíritu muy combativo. El problema es que no tiene gol. Y la lesión de De Frutos en el minuto 15 tiene muy mala pinta. Su rodilla se tambaleó en una acción fea.
El Betis asustó con un gran disparo de Ruibal nada más comenzar la segunda mitad. Batalla estuvo enorme y la intervención le dio alas a su equipo, que volvió de nuevo a dominar el choque. Tuvo mayor empeño el Rayo, dominador del balón, ante un Betis peleado con la pelota, sin chispa para desbordar. Ni la entrada de Lo Celso le dio dinamismo al juego andaluz, demasiado mustio. Con los dos equipos sin recursos en ataque, el choque todavía tuvo algún destello. Isi lanzó al palo en el minuto 70 y el Betis tuvo dos acercamientos con cierto peligro protagonizados por Riquelme y otro por Roca, que mejoró su rendimiento en esta segunda parte tan igualada.
“El Rayo nos ha apretado mucho en la salida del balón”, afirmó Aitor Ruibal a la conclusión del choque. Y tanto, aunque el Betis mantiene su regularidad fuera de casa, los empates no son suficiente botín para pelear por la Liga de Campeones. El Rayo, con su estilo, con su esfuerzo enorme, tuvo sus virtudes. Por ejemplo, redujo a Antony a su mínima expresión. Entre el empuje local y lo feo que se puso el partido, los principales jugadores del Betis dimitieron de un encuentro pobre para lo que se espera de ellos.
“Es un campo de pequeñas dimensiones y nos faltó crear un poco más. Aquí han empatado el Barcelona y el Madrid. Ellos jugaron muy bien, muy aplicados, así que no perder fuera de casa siempre es bueno”, afirmó Manuel Pellegrini, el entrenador del Betis. “Estamos asustados por la lesión de De Frutos”, afirmó, por su parte, Íñigo Pérez, el técnico del Rayo.
