El Celta suma su primer triunfo liguero en casa ante el Athletic

Los partidos de fútbol en ocasiones se abren como si fuesen melones. El que jugaron Celta y Athletic en Balaídos no parecía al descanso que albergase fruto alguno, pero de pronto se volvió sabrosón y pródigo en acontecimientos teñidos. Todo sucedió en una escenografía única, uno de esos invernales solpores (puesta de sol) galaicos que regalan una luz única. La tramoya futbolística convirtió una liza esforzada que moría al llegar a las áreas en un fluido toma y daca que premió al Celta y propició que Balaídos cantase victoria por primera vez en lo que va de Liga. Cinco empates y tres derrotas sumaban los celestes ante los suyos, pero al Athletic lo dejaron atrás (2-0) con dos goles que llegaron en sus primeros intentos dirigidos entre palos.

CEL Celta 2 Ionut Radu, Carl Starfelt, Manu Fernández, Marcos Alonso, Hugo Sotelo (Ilaix Moriba, min. 60), Javi Rueda (Sergio Carreira, min. 60), Miguel Román, Óscar Mingueza, Ferran Jutglà (Jones El Abdellaoui, min. 45), Williot Swedberg (Borja Iglesias, min. 75) y Iago Aspas (Hugo Álvarez, min. 79) ATH Athletic 0 Unai Simón, Jesús Areso, Dani Vivian, Yuri Berchiche (Adama Boiro, min. 50), Aitor Paredes, Mikel Jauregizar, Oihan Sancet (Selton Sánchez, min. 45), Íñigo Ruíz de Galarreta, Alex Berenguer (Iñaki Williams, min. 45), Nico Williams (Nico Serrano, min. 75) y Gorka Guruzeta (Urko Izeta, min. 79) Goles 1-0 min. 47: Williot Swedberg. 2-0 min. 54: Jones El Abdellaoui Arbitro Alejandro José Hernández Hernández

Tarjetas amarillas Jutglà (min. 43), Williams (min. 65), Aspas (min. 76), Daniel Vivian (min. 86), Borja Iglesias (min. 95)

Fueron ocho minutos de exuberancia justo al regresar de la caseta. El Athletic se revolvió contra su suerte, tuvo opciones para meterse en el partido con un penalti que marró Nico Williams o un disparo al palo de Izeta, pero no le llegó para rascar siquiera un empate.

El Celta ganó con cierto gusto. Trabajó bien antes del descanso, sufridor porque tuvo menos la pelota que su rival y jugó más tiempo en su campo que cerca de Unai Simón. Lo hizo con un once en el que apenas repetían cuatro piezas respecto al equipo que abrió el partido del jueves pasado ante el Bolonia. Enfrascado entre Europa y la Liga, algo que podría convertirse en una trampa, el técnico Claudio Giráldez ha conseguido estirar su plantilla y convertirla en larguísima porque todos cuentan y aportan.

Aspas siempre suma, pero el Celta es hoy un combo, un equipo de un acusado sentido colectivo. Sufre porque tiene defectos, pero golpea porque sabe leer las debilidades del rival. Las del Athletic las explotó en dos transiciones que acabaron Swedberg y El-Abdellaoui. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos mientras, entre medias, el Athletic perdía por lesión a Berchiche para dejar en cuadro a una zaga en la que para la próxima jornada tampoco podrá disponer de Vivian, que vio la quinta amarilla.

Las malas noticias llegaron para los vascos cuando Ernesto Valverde ya había relevado a Sancet, al que sustituyó en el descanso. Alistó en la segunda parte, eso sí, a Iñaki Williams, reaparecido tras lesión, y a Selton. Quiso dar un paso adelante el Athletic, pero patinó con estrépito. El Celta encontró los espacios tras su zaga. Marcó dos veces y El-Abdellaoui dejó pasar otra. Luego a los vigueses les bastó con taparse y llamar a la fortuna para que Nico pidiera la pelota para ejecutar un penalti forzado por su hermano y ejecutado de manera deficiente. O para que Izeta estrellase con estrépito un remate en el palo. Lo gozó Balaídos.