Estados Unidos sanciona a 29 buques de la “flota fantasma” iraní y endurece la presión sobre Teherán y Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra 29 buques y las empresas que les prestan servicios logísticos en el transporte de petróleo iraní. La ofensiva de Washington contra la denominada “flota fantasma” de Teherán busca frenar la comercialización de crudo y de productos derivados —como fueloil, betún, nafta y condensados— que Irán vende en Asia eludiendo las sanciones estadounidenses.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en la lista de sancionados a los 29 buques y al empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr. “Como ha dicho repetidamente el presidente Trump, Estados Unidos no permitirá que Irán posea un arma nuclear”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “El Tesoro seguirá privando al régimen de los ingresos petroleros que utiliza para financiar sus programas militares y armamentísticos”.

Estados Unidos mantiene un régimen de sanciones contra Irán con el objetivo de frenar su programa nuclear y su respaldo a grupos militantes en Oriente Medio. Teherán, por su parte, sostiene que su programa nuclear tiene fines civiles. Las tensiones entre ambos países se intensificaron tras una ofensiva aérea en junio, durante la cual Israel y Estados Unidos bombardearon instalaciones nucleares iraníes.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington ha sancionado a más de 180 buques vinculados al transporte de petróleo y derivados iraníes. Según una nota de prensa del Departamento del Tesoro, estas medidas han elevado los costos para los exportadores iraníes y reducido los ingresos que el país recibe por cada barril vendido. Esta semana, sin embargo, la intensificación de la vigilancia marítima y el bloqueo naval a Venezuela contribuyeron a un aumento del 2% en el precio del petróleo, de acuerdo con Bloomberg.

Más presión sobre Venezuela

La nueva ronda de sanciones se inscribe también en la estrategia de presión sobre Venezuela, que desde la crisis de desabastecimiento de gasolina registrada al inicio de la pandemia, en 2020, se ha aliado con Irán para obtener diluyentes y derivados necesarios para la producción de combustibles. No obstante, durante el último año —mientras estuvo vigente la licencia amplia otorgada a Chevron y hasta julio pasado— Venezuela se abasteció de derivados estadounidenses. Un informe de Bloomberg señalaba que el país sudamericano incrementó estas compras para acumular inventarios ante el eventual endurecimiento de las sanciones.

Irán, aliado del chavismo desde hace varias décadas, desempeñó además un papel clave en la reactivación de refinerías y equipos petroleros venezolanos que permanecieron inoperativos durante años debido a la mala gestión y la corrupción en la estatal PDVSA, factores que redujeron drásticamente la producción del país, que alguna vez figuró entre los diez principales exportadores de petróleo del mundo. Teherán también facilitó la inserción de Venezuela en el mercado negro del crudo.

Pese al aumento de la vigilancia y a la reciente incautación del buque Skipper, el Gobierno venezolano ha asegurado que mantendrá sus despachos de petróleo. Reuters informó este jueves que dos superpetroleros zarparon de Venezuela con destino a China, actualmente el principal comprador del crudo venezolano. Según la agencia, estas embarcaciones no figuran en la lista de sancionados.