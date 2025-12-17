Ir al contenido
Fútbol
At. Baleares BAL
2
Gerardo Bonet 27', Mouhamadou Keita 89' (p)
Atlético ATM
3
Griezmann 15', 71', Giacomo Raspadori 19'
Finalizado
COPA DEL REY

El oficio goleador de Griezmann y las paradas de Musso evitan un bochorno ante el Atlético Baleares

El meta argentino detuvo un penalti y los locales crearon muchas ocasiones para apurar hasta el final al Atlético de Madrid, muy flojo en defensa

Atlético Baleares
Ladislao J. Moñino
Ladislao J. Moñino
La Copa hay que trabajársela en estas primeras rondas en las que aún sobreviven entusiastas equipos que cabalgan entre el semiprofesionalismo y el amateurismo. Lo volvió a comprobar el Atlético de Madrid, que superó el trance por la profesionalidad y el oficio goleador de Griezmann y las paradas de Musso. Ni siquiera el 0-2 que reflejaba el marcador del estadio Balear a los veinte minutos suavizó el envite para los de Simeone. Dos goles encajados y que Musso fuera el mejor no habla bien del partido defensivo del Atlético.

BALAt. Baleares
2
Julián Rivas, Alejandro, Jaume Pol, Guillem Castell, Iván Serrano (Miguelito, min. 64), Jofre Cherta (Mouhamadou Keita, min. 72), Gabriel Ramis (Víctor Morillo, min. 64), Ulrich Taffertshofer, Gerardo Bonet, Juanmi Durán (Axel Bejarano, min. 63) y Jaume Tovar (Adrian Catalá, min. 82)
ATMAtlético
3
Juan Musso, Robin Le Normand, Carlos Martín (Giuliano Simeone, min. 64), Clément Lenglet (Dávid Hancko, min. 9), Javi Galán, Nahuel Molina, Conor Gallagher (Pablo Barrios, min. 65), Thiago Almada (Nico González, min. 81), Johnny Cardoso (Koke, min. 65), Antoine Griezmann y Giacomo Raspadori
Goles 0-1 min. 15: Griezmann. 0-2 min. 19: Giacomo Raspadori. 1-2 min. 27: Gerardo Bonet. 1-3 min. 71: Griezmann. 2-3 min. 89: Mouhamadou Keita

El Atlético Balear no dobló la rodilla en ningún momento pese a que los futbolistas de Simeone trataran de lograrlo por la vía rápida entrando al partido tratando de ahogar a su modesto rival. Se encontraron los rojiblancos rápido con la lesión de Lenglet y a un equipo muy digno, que no se desmoronó en ningún momento. En el balance de ocasiones claras, salió ganador el conjunto de Luis Blanco. Musso tuvo que sacar tres mano a mano en momentos clave, detuvo un penalti con el 1-3 y realizó un vuelo prodigioso a un cabezazo de Gerardo.

El primer fogonazo local fue por un error de Molina en un despeje que dejó a Juanmi Durán ante el meta argentino, que ganó el duelo. Concedió el Atlético lo que no se puede conceder, deseoso el rival de poder demostrar pese a jugar tres categorías por debajo.

Pagó caro el Atlético Baleares ese error de Durán porque en la siguiente jugada Molina combinó con Almada y este vio una ruptura de Gallagher por la frontal del área. El inglés ganó la línea de fondo y su centro atrás lo empujó Griezmann. Fue Molina, fallón en defensa, el que puso una rosca tensa y violenta que Raspadori martilleó. La distancia en el marcador con solo veinte minutos disputados abría la incógnita de si la eliminatoria se había acabado. No fue así porque el Atlético dio vida al esforzado conjunto local. Molina cedió un saque de esquina sin sentido. Lo prolongó el larguirucho Tovar en el primer palo y Gerardo lo embocó sobre la línea de gol.

Le hizo daño el tanto a los rojiblancos y provocó el envalentonamiento del Atlético Baleares. El final del primer tiempo fue suyo ante un Atlético desdibujado, con menos Griezmann y una preocupante falta de peso en el partido de Almada. Si su don es la calidad, el mediapunta argentino en este partido no marcó diferencias.

Quiso devolver el Atlético la jugada del gol encajado en el primer saque de esquina del segundo tiempo. Carlos Martín, no acertó a remachar la peinada de Almada. Sin control y dejando a los jugadores del Atlético Baleares recibir y maniobrar de frente, Musso tuvo que sacar dos duelos consecutivos contra Durán y Tovar. Le Normand salvó bajo palos un cabezazo de Jofre. Un agobio que pareció sofocar Griezmann con el tercer tanto. Pero el equipo local dio otra muestra de entereza. Musso hizo un penalti por arrollar en una salida y rehizo su error deteniéndolo. Ya no pudo parar el de Keita, que apuró al Atlético hasta el final.

Sobre la firma

Ladislao J. Moñino
Ladislao J. Moñino
Cubre la información del Atlético de Madrid y de la selección española. En EL PAÍS desde 2012, antes trabajó en Dinamic Multimedia (PcFútbol), As y Público y para Canal+ como comentarista de fútbol internacional. Colaborador de RAC1 y diversas revistas internacionales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Europea.
Archivado En

_

