Petro reconoce por primera vez que Maduro es un “dictador”

El presidente Gustavo Petro ha reconocido por primera vez que Nicolás Maduro es “un dictador”. El mandatario colombiano se distanció esta semana de su homólogo venezolano en dos mensajes en su muy visible cuenta de X, en los que lo califica de dictador. Al tiempo, en los mismos trinos sostiene que no hay ninguna evidencia de que Maduro sea narcotraficante, como asegura el Gobierno de Estados Unidos. Desde las elecciones de Venezuela de julio 2024, Petro ha cuestionado en múltiples ocasiones la legitimidad de la victoria que ha reclamado Maduro, pero nunca lo había llamado dictador.

El primer mensaje del presidente de izquierdas fue una respuesta a la periodista colombiana Ángela Patricia Janiot, quien lo cuestionó por sus posturas radicales contra José Antonio Kast, recién elegido presidente de Chile. “¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar nazi y fascista al presidente electo de Chile y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?“, escribió la comunicadora, que ha hecho carrera en medios de Estados Unidos. El presidente de su país natal le contestó: ”Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EEUU".

El político aprovechó el mensaje para insistir en sus cuestionamientos al presidente electo de Chile. “Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler, sino por salvarse de la derrota de Hitler, que es muy pero muy diferente”. Una vez se conoció la victoria de Kast contra la comunista Jannette Jara, Petro aseguró que no le daría la mano “a un nazi”: “Lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que en Latinoamérica, es simple y puro fascismo. Son nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidas”.

Un par de horas después, en la madrugada del miércoles, la periodista le preguntó de vuelta. “¿Y cómo le llamaríamos a quien se roba una elección?“, escribió en X. En respuesta, Petro reafirmó su postura: ”Se llama dictador a alguien que se robe las elecciones, o tumbe a un presidente electo". Fiel a su estilo de hilar diferentes asuntos, el mandatario pasó a hablar de la historia política de Colombia en la segunda mitad del siglo XX, de la gobernanza paramilitar y de Hitler, un tema recurrente en sus discursos y en su cuenta de X. “En Colombia en casi en la mayor parte de su tiempo histórico, sus gobiernos fueron el fruto de elecciones fraudulentas, por eso durante 25 años vivió bajo estado de sitio, y durante este siglo ha vivido la mayor parte del tiempo bajo gobernanza paramilitar; pero no olvide que Hitler subió elegido por su sociedad con una minoría relativa”.

El cambio de narrativa de Petro frente al régimen venezolano se da en un difícil contexto internacional, justo cuando el presidente Donald Trump ha cerrado el cerco contra Maduro. Este martes el presidente de Estados Unidos ordenó el “bloqueo total de los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela, y hay expectativas de que mencione el país sudamericano en su discurso a la nación de la noche de este miércoles.