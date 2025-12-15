Petro repudia con dureza la elección de Kast en Chile: “Jamás le daré la mano a un nazi”

El presidente Gustavo Petro ha encontrado en el ultraderechista José Antonio Kast, recién elegido presidente de Chile, un nuevo adversario en la región. El mandatario colombiano ha manifestado en las últimas horas su repulsa al resultado de los comicios celebrados este domingo. “El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, ha dicho en X. En otra publicación, ha indicado que la “derrota” en el país austral es “como si [María Fernanda] Cabal o [Marco] Rubio” ganaran en Colombia, en referencia a la precandidata uribista y al secretario de Estado de Estados Unidos.

Petro ha sido uno de los pocos líderes de la región que no ha felicitado la victoria de Kast. Otros presidentes de su misma orientación ideológica, como la mexicana Claudia Sheinbaum o el brasilero Luiz Inácio Lula da Silva, le desearon “mucho éxito” al presidente electo y abogaron por trabajar “por el bien de los países y de la región”. El colombiano apoyaba abiertamente a la candidata del bloque de la izquierda, la comunista Jeannette Jara. En julio, manifestó que “pasar al fascismo es terrible para cualquier sociedad”.

En sus últimas publicaciones, el mandatario ha retomado esta idea: “El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos. Sé lo que pasa, no volveré a La Moneda como antaño, volvieron a matar al presidente”. A su vez, ha hecho varios llamados a la juventud chilena. “Les digo, abracen la vida y no se junten con la muerte jamás”.

Gustavo Petro en Bogotá, el 9 de diciembre. CESAR CARRION (Presidencia de Colombia)

La elección de Kast ha caído como un balde de agua fría para Petro, que ve en tiempo real cómo la región, que hace cuatro años estaba dominada por gobiernos progresistas, hoy se mueve hacia la derecha. Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador y ahora Chile han virado ideológicamente. Es una alerta cuando en menos de seis meses Colombia celebra las elecciones presidenciales, decisivas para conocer si la izquierda es capaz de mantener el poder o si su triunfo en 2022 fue una excepción en un país conservador.

El mandatario colombiano ve la mano negra de Washington en este giro hacia gobiernos derechistas. “Rubio extiende el cerco del odio, divisiones indígenas en Bolivia, ya tienen a su presidente [Luis] Arce, hombre inteligente, preso; ya tienen a [Pedro] Castillo preso en el Perú, no se aguantó la oligarquía blanca y vieja que el Perú fuera dirigido por un profesor de vereda”.

Y ha lanzado una alerta: “Nos rodearon de presidentes presos porque nos quieren acorralar. Acorralar la idea de la Gran Colombia libertaria y el Caribe. Nos quieren dejar solos como en cien años de soledad”, en sus usuales referencias al libro de Gabriel García Márquez.

Otra preocupación que ha mostrado Petro es la protección de la tumba del poeta Pablo Neruda. El Nobel de Literatura está enterrado en su casa de Isla Negra, localidad ubicada al sur de Valparaíso. El colombiano ha alertado en dos ocasiones de “cuidar la tumba de Neruda”, como si Kast hubiese amenazado con la preservación del predio. Pero se trata de una denuncia sin pruebas. Por el contrario, está previsto que la transición sea ordenada. Esta mañana, Kast se ha reunido en La Moneda, la sede del Gobierno chileno, con el presidente saliente, Gabriel Boric. El domingo, ambos tuvieron una llamada cordial, que fue transmitida en directo.

Aun así, para Petro esta derrota parece existencial para la izquierda latinoamericana. “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atentos grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”, ha dicho en otra publicación. Su oposición es una muy solitaria ante una región que saluda, al menos diplomáticamente, la elección del nuevo presidente chileno.

Tras los pronunciamientos de Petro, un grupo de diputados opositores chilenos ha exigido al ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno del Gabriel Boric, Alberto van Klaveren, que la Cancillería envíe una nota de protesta a Colombia. Diego Schalper, de Renovación Nacional, partido de la derecha tradicional, ha catalogado el mensaje como “intolerable”. “Cuando un presidente extranjero se refiere de manera tan despectiva a aquel que ha sido electo presidente de Chile, el Gobierno no puede permanecer impávido”, ha dicho a Emol. “Hay que exigirle al señor Petro que respete la democracia chilena y la decisión que han tenido ayer los ciudadanos de Chile”, ha agregado.

También se ha pronunciado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, de la derecha histórica. Ha hablado junto con el diputado Jorge Alessandri, y ambos han señalado que las palabras de Petro son “inaceptables” y “una grave falta de respeto hacia los chilenos”.