Un viaje de grado termina en tragedia en Antioquia: al menos 17 muertos tras la caída de un autobús por un precipicio
Las víctimas eran estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello y habían viajado a las playas de Tolú, en Sucre, para celebrar el fin de su bachillerato
Un viaje de grado de estudiantes antioqueños terminó en tragedia en la madrugada del domingo. El autobús en el que se movilizaba el grupo de jóvenes, recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello, cayó por un precipicio en una zona rural de Remedios (Antioquia), a tres horas de Medellín. El número de muertos ha ascendido en varias ocasiones a lo largo de este domingo y ya suma 17 personas: 16 adolescentes y el conductor del vehículo. También hay 20 heridos, de los cuales tres son de gravedad. Las víctimas regresaban a Bello, en el área conurbada de Medellín, tras celebrar su graduación en las playas caribeñas de Tolú (Sucre).
“Antioqueños, hoy es un día muy triste. Amanecemos con la noticia del accidente de un bus escolar, que conducía de Tolú hacia Medellín. Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza”, escribió en X el gobernador, Andrés Julián Rendón, en la mañana del domingo. Ya por la tarde, confirmó en Noticias Caracol que se registraban 17 fallecidos y que tres de los heridos habían sido remitidos a hospitales de alta complejidad en Medellín —los demás permanecen en Segovia, Remedios y Yolombó—. Comentó que un joven que salió ileso fue quien dio aviso a las autoridades: “Nos contó que prácticamente no se dieron cuenta, que estaban durmiendo”.
La alcaldesa de Bello, Lorena González, ha enfatizado en un mensaje en X que las causas por las cuales el autobús cayó en un abismo “aún son materia de investigación”. Asimismo, ha señalado que “la excursión fue organizada directamente por los viajeros y no corresponde a una actividad institucional del Liceo Antioqueño ni de la Secretaría de Educación”. Su Administración ha convocado a los bellanitos a encender unos tótems en memoria de los fallecidos en la iglesia Nuestra Señora del Rosario.
El Liceo Antioqueño ha organizado una velatón y ha señalado que recordará a sus estudiantes con “profundo dolor, gratitud y respeto”. “Volando alto, más allá de las estrellas. Su paso por aquí fue breve, pero su huella es imborrable”, ha señalado en una publicación de Instagram, junto a un mosaico con imágenes en las que sus 16 estudiantes sonríen. La empresa de transporte Precoltur, por su parte, ha lamentado la muerte de su conductor, Jonathan Alexander Taborda, y ha expresado su solidaridad con los familiares. “Su compromiso y vocación permanecerán siempre en nuestra memoria”.
También han enviado sus condolencias varias personalidades de la política. El expresidente Iván Duque ha expresado su solidaridad con “las familias, amigos y seres queridos de los estudiantes que fallecieron en este lamentable siniestro”. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha enviado palabras de apoyo a los familiares de los egresados “en este doloroso momento” y le ha deseado “una pronta recuperación” a los heridos.
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y opositor al actual gobernador, ha exigido investigaciones. “[Espero] que se esclarezcan con rigor las causas y responsabilidades, y que esta tragedia nos obligue, sin excusas, a reforzar la seguridad vial para que ninguna familia vuelva a recibir una llamada así”, ha comentado en X. El Ministerio de Transporte del Gobierno de Gustavo Petro, por su parte, ha confirmado que ya hay investigaciones en curso y ha hecho un llamado “a respetar las normas de tránsito y a actuar con responsabilidad”. “Cuidarnos en la vía es una responsabilidad compartida entre todos los actores viales”, ha señalado en un comunicado.
