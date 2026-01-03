El ataque de Estados Unidos a Venezuela cambia las claves de las elecciones en Colombia

El bombardeo de Estados Unidos a Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro en la madrugada de este sábado han generado una ola de reacciones políticas en Colombia. La intervención militar llega en plena campaña a las elecciones al Congreso y la Presidencia, que se celebrarán en marzo y mayo, respectivamente. Los principales precandidatos presidenciales de distintas orillas ideológicas, desde el centro hasta la ultraderecha, han celebrado la operación estadounidense en el país vecino. El único que la ha rechazado con vehemencia ha sido el senador Iván Cepeda, líder en las encuestas y candidato único de la izquierda a suceder a Petro en el poder en agosto de este año.

En el centro político está el candidato Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, quien aseguró en un mensaje en su cuenta de X que la caída de Maduro es un “alivio”. Fajardo cuestionó el régimen chavista e insistió en la necesidad de proteger las fronteras de Colombia. “La recuperación de la democracia en Venezuela es una necesidad urgente después de años de una dictadura que sumió al país en una profunda crisis humanitaria, violó sistemáticamente los derechos humanos y convirtió su territorio en un paraíso del crimen organizado, afectando gravemente a Colombia”. Sin embargo, cuestionó la violación del derecho internacional humanitario por parte de Estados Unidos. “La intervención militar en un país vulnera los principios de la Carta de la ONU, en los que Colombia siempre ha creído, y contribuye a la continuidad del quiebre de las Naciones Unidas, algo que debe preocuparnos a todos y frente a lo cual debemos trabajar para fortalecerla”.

El abogado Abelardo de la Espriella, candidato de la ultraderecha y segundo en las encuestas, elogió la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bombardear Venezuela. “La única posibilidad que había de liberar a Venezuela del narcochavismo era a través de una incursión militar norteamericana que hoy, gracias a Dios, se ha concretado. Así es como deben terminar todos los tiranos: muertos o presos”. La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, también se sumó a las celebraciones. “Venezuela libre. El dictador ilegítimo que usurpó el poder y sometía a Venezuela y a los venezolanos ha caído. Los demócratas ansiábamos una oportunidad para el retorno de la democracia y la libertad”. Las reacciones de otros candidatos de la derecha como Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón o Mauricio Cárdenas van en el mismo sentido.

Abelardo de la Espriella, en Medellín, Colombia, el 7 de agosto de 2025. Chelo Camacho

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata a la presidencia, Claudia López, fue más moderada en su reacción. “Recuperar la democracia en Venezuela es la prioridad de colombianos y venezolanos. En ningún caso el gobierno colombiano debe prestarse para que se atrinchere el régimen dictatorial y criminal de Maduro, debe liderar una acción multilateral que asegure y estabilice la democracia con seguridad y desarrollo en Venezuela y en nuestra frontera”, dijo. López también se sumó a las críticas contra Maduro. “Ha violado sistemáticamente los derechos del pueblo venezolano, robándose las elecciones, violando los derechos humanos de millones de sus ciudadanos y aliándose con el crimen organizado, no puede ahora cínicamente pedir que el derecho lo proteja”.

En contraste, el senador Iván Cepeda, candidato de la izquierda, cuestionó la intervención, como también lo hizo el presidente Gustavo Petro. “Se trata de una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional, y contra los principios fundamentales del derecho público internacional. Rechazo de manera categórica esta agresión, que podría escalar y derivar en un conflicto armado trasnacional. Respaldo plenamente el llamado del presidente Petro a que se convoque de manera urgente el Consejo de Seguridad de la ONU. Y a que se activen todos los canales para detener esta agresión armada y a preservar la paz de la región”. El precandidato Roy Barreras, que se medirá con Cepeda en una consulta de la izquierda y la centro izquierda, cuestionó a Maduro, pero también insistió en la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario. “La manera de evitar consecuencias indeseables para Colombia y la desestabilización de la región es apelar inmediatamente al multilateralismo, restablecer el mandato de la Carta de Naciones Unidas y el principio de autodeterminación de los pueblos y eso en Venezuela se hace propiciando una transición no violenta y rápida en la que se respete el resultado de las últimas elecciones”.