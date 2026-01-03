Principales altos cargos de Venezuela reaccionan al ataque de EEUU y captura de Maduro

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha llamado a la calma desde la calle y rodeado de miembros de las fuerzas de seguridad, mientras de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ha exigido una “prueba de vida” de Nicolás Maduro y su esposa