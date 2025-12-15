Líderes ultra y de la derecha americana celebran el triunfo de Kast: “Un paso más en defensa de la libertad y la propiedad privada”

La derecha americana festejó este domingo la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, celebró desde Argentina el ultra Javier Milei, el primer presidente en felicitar a Kast. Poco más tarde se sumó el Gobierno de Donald Trump, cuya influencia e intervención en América Latina se encaminan a ampliarse. “Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas”, planteó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Apenas confirmado el resultado electoral, en el que Kast se impuso con el 58% de los votos, Milei se pronunció a través de sus redes sociales. “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast”, publicó en X. “Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI!”, señaló, antes de cerrar con su habitual “viva la libertad, carajo”.

Más tarde, el presidente argentino difundió otro mensaje: la leyenda “la izquierda retrocede, la libertad avanza” acompañaba un mapa de Sudamérica, donde aparecían pintados de un mismo color Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador. Los países cuyos gobiernos Milei considera aliados.

El Gobierno argentino dio a conocer también un mensaje más formal, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí felicitó al pueblo chileno y manifestó su “voluntad de trabajar conjuntamente con Chile y con los países socios de la región en la defensa de los principios de la democracia, la libertad y el respeto irrestricto de los derechos humanos, a fin de enfrentar los desafíos comunes y promover el crecimiento económico y la prosperidad de nuestros países”. Además, expresó “su disposición para comenzar a dialogar con las nuevas autoridades en materias prioritarias para ambos países, como la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, la promoción del comercio y las inversiones y la cooperación en sectores clave de la economía”.

El triunfo de Kast permite suponer un giro en las relaciones entre Argentina y Chile, o al menos facilitar un vínculo marcado en los últimos dos años por la manifiesta enemistad entre Milei y el presidente chileno saliente, Gabriel Boric. Milei y Kast tienen, en cambio, una relación de afinidad ideológica consolidada desde 2022, cuando coincidieron en la Conferencia Política de Acción Conservadora en São Paulo. “Milei es una inspiración y un modelo a seguir para sacar a Chile del estancamiento”, señaló Kast durante la campaña electoral.

Desde Estados Unidos, el secretario Marco Rubio felicitó a Kast y detalló las áreas en la que espera trabajar estrechamente con la nueva Administración chilena. “Confiamos en que, bajo su liderazgo, Chile impulsará prioridades compartidas, como el fortalecimiento de la seguridad pública, el fin de la inmigración ilegal y la revitalización de nuestra relación comercial”, indicó Rubio en un comunicado.

El resultado electoral en Chile alimenta las aspiraciones de Trump en América Latina: en la región, el republicano ya contaba con Milei como principal aliado y este año sumó a Rodrigo Paz en Bolivia. En contraste, y pese al acercamiento reciente, mantiene diferencias con Lula da Silva, el presidente de Brasil, la principal economía de la región.

El Gobierno de Bolivia también expresó su beneplácito por la elección de Kast. “En el marco de la política exterior impulsada por el presidente Rodrigo Paz, orientada a privilegiar la relación con los países vecinos, el Gobierno boliviano reafirma su voluntad de fortalecer una agenda de cercanía, diálogo y entendimiento con la República de Chile”, señaló en un comunicado la Cancillería.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue otro de los mandatarios que celebraron la victoria del ultraderechista Kast. “Mis sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la ejemplar jornada democrática y al apreciado José Antonio Kast por su elección como presidente de Chile”, escribió Peña en sus redes sociales y dijo confiar en que trabajarán “juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación” entre sus países.

“Se abre una nueva etapa para Chile y para la región”, afirmó el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. “Felicitaciones José Antonio Kast [...] Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto”, agregó el mandatario en su cuenta de la red social X.